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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۱۲

در فروردين ماه 85

اولين نشست گروه استراتژي شناسي "روسيه-جهان اسلام" برگزار مي شود

نماينده ويژه وزارت امور خارجه روسيه در امور ارتباطات با سازمان كنفرانس اسلامي و ساير سازمانهاي اسلامي، اظهار داشت كه در اواخر ماه مارس(فروردين) در روسيه اولين نشست گروه استراتژي شناسي "روسيه-جهان اسلام" برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نووستي روسيه، "بنيامين پاپوف" نماينده ويژه وزارت امور خارجه روسيه در امور ارتباطات با سازمان كنفرانس اسلامي و ساير سازمان هاي  طي يك كنفرانس مطبوعاتي با موضوع "اسلام و مسيحيت: راه به سوي همكاري حقيقي" گفت : "ما براي اين ديدار اهميت بسياري قائليم. چنين گامي براي اولين بار پس از حضور روسيه به عنوان ناظر در سازمان كنفرانس اسلامي برداشته خواهد شد".

نماينده ويژه وزارت امور خارجه روسيه اظهار داشت: در اين نشست 17 كشور اسلامي، از جمله ايران، مصر، پاكستان و اندونزي شركت خواهند كرد.

وي افزود: از سوي ايران آيت الله تسخيري و از سوي روسيه "يوگني پريماكوف" رياست اين نشست را بر عهده خواهند داشت.

وي همچنين تصريح كرد:  نشست رهبران مذهبي جهان نيز كه در ماه جولاي سال جاري ميلادي در مسكو برگزار مي شود از اهميتي بين المللي زيادي برخوردار است.

 

کد مطلب 297325

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