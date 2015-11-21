بخش خصوصی ظرفیتی مهم برای توسعه صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری صبح شنبه در جمع فعالان صنعتی استان زنجان افزود: این استان دارای ظرفیت‌های خوبی در بخش صنعت، معدن و خدمات است و توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باعث تحول در استان خواهد شد.

وی اظهار کرد: ورود بخش خصوصی به عرصه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی گام مهم و تأثیرگذار در توسعه استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ صادراتی باید در کشور و به‌تبع آن در استان زنجان فعال شوند.

فغفوری تأکید کرد: با تعامل قوی بین دولت و بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، اقتصاد کشور روند توسعه‌ای خوبی داشته است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی سال‌های آینده روند توسعه صنعتی استان بهتر خواهد شد.

وی افزود: بخش خصوصی به‌عنوان یک ظرفیت بسیار مهم در توسعه صادرات می‌تواند نقش آفرینی کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید فعالیت بخش خصوصی رو به رشد بوده است.