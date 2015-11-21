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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان:

بخش خصوصی ظرفیتی مهم برای توسعه صادرات است

بخش خصوصی ظرفیتی مهم برای توسعه صادرات است

زنجان-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بخش خصوصی ظرفیتی بسیار مهم برای توسعه صادرات است که باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری صبح شنبه در جمع فعالان صنعتی استان زنجان افزود: این استان دارای ظرفیت‌های خوبی در بخش صنعت، معدن و خدمات است و توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باعث تحول در استان خواهد شد.

وی اظهار کرد: ورود بخش خصوصی به عرصه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی گام مهم و تأثیرگذار در توسعه استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ صادراتی باید در کشور و به‌تبع آن در استان زنجان فعال شوند.

فغفوری تأکید کرد: با تعامل قوی بین  دولت و بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، اقتصاد کشور روند توسعه‌ای خوبی داشته است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی سال‌های آینده روند توسعه صنعتی استان بهتر خواهد شد.

وی افزود: بخش خصوصی به‌عنوان یک ظرفیت بسیار مهم در توسعه صادرات می‌تواند  نقش آفرینی کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید فعالیت بخش خصوصی رو به رشد بوده است.

کد مطلب 2973253

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