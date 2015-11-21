۱۰۰ هزار خدمت معاضدتی به مددجویان کمیته امداد ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر علی نجفی توانا در همایش وکلای نیکوکار که در سالن غدیر ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد گفت: بزهکار قبل از اینکه فاعل جرم باشد یک قربانی آسیب های اجتماعی است. شاید بتوان گفت که اگر زمینه اقتصادی مناسبی در جامعه فراهم شود قطعا جرم کاهش می یابد. به اعتقاد من قبل از سرزنش کردن بزهکاران آسیب شناسی کنیم چگونه وارد جرم شده اند و در فرهنگ اجتماعی ما احیای افراد، مد نظر است نه حذف افراد.

وی افزود: وکلا هم وظیفه دارند تا اینگونه افراد را راهنمایی کرده و به عنوان مددکار متهم و شاکی وارد پرونده شوند. وکیل باید با آسیب شناسی و بیان واقعیتها به دادستان کمک کند تا حقیقت احیا شود. امروز هدف، اجرای عدالت است و قانون مجازات اسلامی با واقع بینی قابل توجهی وارد مرحله ای در نظام تقنینی شده که به سرنوشت کیفری و آینده متهم هم توجه ویژه کرده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: کانون وکلا سعی کرده بدون توجه به جریانهای سیاسی، مستقل و تابع قانون باشد اما در کنار نظام و سه قوه ایستاده و با انعقاد تفاهم نامه ای با معاونت زنان ریاست جمهوری، محیط زیست و کمیته امداد در خدمت افراد نیازمند و آسیب های جامعه باشد.

نجفی توانا گفت: ما بیش از ۱۰۰ هزار خدمات معاضدتی داشتیم و همچنان این خدمات را ارائه می کنیم. البته در طول سال جلسات مختلفی با مسئولان کمیته امداد داشتیم و آماده دفاع از مددجویان امداد در داخل و خارج از کشور هستیم و آرزو می کنم در سالهای پساتحریم دیگر مددجویی نداشته باشیم و سطح زندگی مردم افزایش یابد.