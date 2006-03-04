جليل عندليبي ،نوازنده سنتورو سرپرست اركسترهاي موسيقي مولانا ودفتر موسيقي، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت :متاسفانه بسياري از آموزشگاههاي موسيقي فضاي فرهنگي ندارند و بچه استادهاي خام و بي تجربه اداره آموزشي اين آموزشگاهها را به دست گرفته اند.

عندليبي افزود:نظارت بر آموزشگاههاي موسيقي در حال حاضر فقط به دادن كارت تدريس و مجوز آموزشگاه محدود شده است،در حالي كه نظارت بايد مداوم و پيگيرانه باشد.

وي علاوه برعدم نظارت كيفي بر آموزشگاه ها روند نظارتي بعضي از سازمان هاي ديگر را نادرست و غلط دانست و اظهار داشت : نظارت برخي از سازمان ها در حقيقت نظارت نيست بلكه دخالت است و بيشتر به فكر گرفتن پول هستند تا بهبودي مكان هاي آموزشي!

اين آهنگساز بر سخت بودن مولفه هاي يك مدرس تاكيد و خاطر نشان كرد:آموزش موسيقي برخلاف آموزش ساير علوم به صورت انفرادي است و هركسي نمي تواند در اين عرصه پاي بگذارد؛به تبع هرنوازنده و آهنگساز خوبي نيز براي ورود به اين عرصه بايد تجربه اجرا،انتقال تجربه و ...را در خود تقويت كند.

جليل عندليبي در پايان گفت :گسترش آموزشگاههاي بد و دلال مآبانه به ضرر آموزشگاههاي سطح بالا و فرهنگي است كه اميد است اين روند هر چه زودتراصلاح شود.