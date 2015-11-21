پاپ فرانسیس، مسببان جنگهای دنیا را لعنت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پاپ فرانسیس در مراسمی مذهبی در واتیکان، مسببان جنگها را لعنت کرد و از جنگ افروزان به عنوان مجرم یاد کرد.



رهبر مذهبی کاتولیک ها افزود: یک جنگ را می توان با دلایل زیادی توجیه کرد، اما برای جنگی که امروز تمام جهان را در بر گرفته است، توجیهی وجود ندارد.



وی با یادآوری مراسم اخیر بزرگداشت جنگ جهانی دوم و بمبهای اتمی در هیروشیما و ناکازاکی، گفت: از جنگ جز ویرانی و قربانیان بیگناه و هزاران کودک آواره و ...چیزی نمی ماند و در نتیجه آن پول های فراوانی به جیب قاچاقچیان اسلحه ریخته می شود.



رهبر مذهبی کاتولیکها روز یکشنبه گذشته نیز ضمن محکوم کردن حملات تروریستی جمعه شب در پاریس از آن به عنوان یک اقدام غیرانسانی یاد کرد و گفت: استفاده از نام خدا برای توجیه خشونت، کفر است.