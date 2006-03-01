" لاك پشت پير " داگلاس وود به كتابفروشيها رسيد

به گـزارش خـبـرنگار كـتاب مهر ، كـتاب « لاك پشت پير » نـوشته " داگـلاس وود " با تـرجمه حـسين ابراهـيمي ( الـوند ) و تصويرگري پيمان رحيمي در 48 صفحه ، شمارگان 3000 نسخه و بهاي 1700 تومان از سوي نشر افق وارد پيشخوان كتابفروشي ها شد .

لاك پشت پير افسانه اي است شاعرانه از گفت و گوي حيوانات گوناگون و درك متفاوت آنان از خداوند و هستي . اين كتاب برنده 8 جايزه ابدي در دنيا شده است و منتقدان از كتاب لاك پشت پير با عبارت كتابي به شيوه صوفيان ياد كرده اند .

اين كتاب تاكنون 28 بار چاپ شده است و نزديك به يك ميليون نسخه از آن به فروش رفته است . از جمله جوايزي كه نصيب اين كتاب شده است مي توان به جايزه كتاب كودك ، ميته سوتا 1992 ، جايزه كتاب كودك انجمن بين المللي كتابخوان ، جايزه كتاب سال كتابفروشان آمريكا IBBY ، جايزه انجمن كتاب فروشان آمريكا و جايزه ناشران ميدوست ، اشاره كرد .