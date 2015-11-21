پیکر پاک شهید مدافع حرم در کرمانشاه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید ستار عباسی که طی روزهای گذشته در دفاع از حرم اهل بیت (ع) به شهادت رسیده بود صبح روز شنبه با حضور گسترده مردم و مسئولان در کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم از مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه آغاز و تا میدان آزادی این شهر ادامه داشت.

مردم شهید پرور کرمانشاه یک بار دیگر با حضور گسترده خود در این مراسم بر ادامه راه شهدای انقلاب و حفظ آرمان های اسلام تاکید کردند.

حاضران در این مراسم با سر دادن شعارهایی از شهدای مدافع حرم حمایت کردند. همچنین مردم با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل‌سعود»، خشم خود را از جنایت های استکبار در منطقه فریاد زدند.

پیکر شهید عباسی پس از برگزاری مراسم تشییع در مزار شهدای کرمانشاه به خاک سپرده خواهد شد.

ستار عباسی پنجمین شهید مدافع حرم از استان کرمانشاه و دومین شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) است.

وی اهل هلشی از توابع بخش سرفیروز آباد شهرستان کرمانشاه است که در کشور سوریه به دست گروهک های تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیش از وی شهید مهدوی نوروزی، شهید قارلقی، شهید امجدیان و شهید یاری گلدره از استان کرمانشاه در دفاع از حرم اهل بیت (ع) به شهادت رسیده بودند.