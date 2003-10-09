موضوع تاسيس "دانشگاه مجازي اسلامي " بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي"مهر"، در پيام دكتر " عبدالعزيز عثمان التجويري" كه توسط دكتر " اولد باه " رييس دبيرخانه اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام قرائت شد آمده است :" گرچه اتحاديه بين المللي دانشگاههاي جهان اسلام توجه خود را بر حوزه فعاليتها و اهداف از پيش تعيين شده خود معطوف كرده است اما دراين برهه از زمان با توجه به رويدادهايي كه درسراسر جهان شاهد آن هستيم، تدوين و اتخاذ ديدگاهها و مواضع واحد براي برخورد با مسائل جاري بسيار با اهميت است .

همچنين با توجه به تاثيرات نا مطلوب بي ثباتي و بروز بحرانهاي منطقه اي وبين المللي بر شرايط كلي حاكم بر جهان اسلام و از آنجمله شرايط آموزشي و علمي كشورهاي اسلامي، بر توجه بيش از پيش به وضعيت دانشگاهها در جهان اسلام تا كيد شده است .

دبير كل اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام در ادامه با اشاره به توسعه آموزش عالي از طريق شيوه هاي علمي، برنامه ريزي صحيح و جمع آوري نيروهاي تخصصي را راه حل مقابله با چالشها و ايفاي نقش مثبت در تغييرات كنوني و تطابق با فشارهاي ناشي از جهاني شدن و غلبه بر خطرات پيش روي جوامع در حال توسعه دانسته و به همين جهت خواستار توسعه دانش و بهنگام سازي پژوهشهاي علمي از طريق ارتقا نقش دانشگاهها وتوانمند سازي آنان به ايجاد ارتباط با زندگي عموم مردم و كمك به توسعه پيشرفت و رفاه در جوامع شده است .

همچنين با توجه به پيشرفتهاي مداوم دانشگاهها دركشورهاي توسعه يافته در زمينه هاي علمي، صنعتي و اقتصادي، از كشورهاي اسلامي خواسته است تا روشهاي كاري و سيستم هاي مورد استفاده در دانشگاههاي خود را با شيوه ها و سيستم هاي رايج در دانشگاهها معتبر جهان تطبيق دهند .

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" تاسيس" دانشگاه مجازي اسلامي" در دستور كار هشتمين اجلاس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام قرار گرفته است تادرباره جزييات و تصويب نهايي آن، قبل از تسليم به مجمع عمومي اتحاديه براي تاييد دراجلاس بعدي آن بحث و گفتگو شود.

دبير كل اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام با تاكيد بر اهميت اين طرح در حوزه طرحهاي مربوط به تجديد حيات تمدنها، تحقق اين امر را همگامي با فناوريهاي نوين موجود در دانشگاههاي معتبر جهان عنوان كرده و افزوده است : آموزش از راه دور كه ما درصدد گسترش ظرفيت هاي موجود آن دركشورهاي خود هستيم به صورت كيفي در هر دو عرصه فني و علمي به سرعت گسترش يافته است از اين رو دستيابي به پيشرفت جامعه در اين زمينه، نيازمند انجام تلاشهاي فراوان خواهد بود.

در پايان دبيركل اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام با اشاره به پيشرفتهاي شگرف عرصه آموزش از راه دور و رابطه ميان عوامل اقتصادي و نيازهاي توسعه انساني، نظام دانشگاه مجازي را در تعميم فضاي دانشگاهي و گشودن درهاي آموزش عالي براي شمار فزاينده دانشجويان بسيار با اهميت ارزيابي كرده و از كشورهاي اسلامي خواسته است تا تلاشهاي خودرا براي يافتن راههاي مناسب براي حل مشكلات آموزش عالي وتدوين نظامها وبرنامه هاي دانشگاههاي جهان اسلام بكار گيرند تا اين مراكز با يافتن رونقي دوباره، قدرت خلاقه اي بدست آورند و توان نوآوري و رسيدن به پيشرفت در آنها تقويت شود.