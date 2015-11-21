بارش باران در محورهای دو استان

به گزارش خبرگزاری مهرسرهنگ نادر رحمانی، درباره وضعیت جوی جاده های کشور گفت: برابر آخرین اخبار و گزارش های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک سراسر کشور در حال حاضر در محور‌های تایباد - قوچان و مشهد - فریمان در استان خراسان رضوی و همچنین محور اصفهان - تهران در استان اصفهان بارش باران گزارش شده است. از این رو لازم است رانندگان حین تردد از این محورها قوانین مربوط به رانندگی در شرایط بارانی را رعایت کرده و ضمن پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز فاصله طولی مناسب را نیز رعایت کنند.

وی با بیان اینکه در دیگر محورها مشکل جوی خاصی وجود ندارد، درباره وضعیت ترافیکی جاده های کشور نیز گفت:در حال حاضر در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین محدوده استاندارد تا پل فردیس و همچنین ادامه این مسیر در باندجنوبی آزادراه تهران-کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده که پیش بینی می شود این وضعیت تا یکی دو ساعت آینده ادامه داشته باشد.

به گفته رحمانی در دیگر محورها گره یا مشکل ترافیکی خاصی وجود ندارد.

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اعلام شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ از رانندگان و مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی و نیز امداد رسانی به حوادث احتمالی با این شماره تماس بگیرند.