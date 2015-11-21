به گزارش خبرنگار مهر، در نامه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی آمده است: « احتراماً، همانگونه که مستحضرید، ابریشم ایرانی سالیان متمادی به عنوان ماده اولیه فرش‌های نفیس مورد توجه و مصرف تولیدکنندگان فرش دستباف ایران بوده است.

به نظر می­ رسد طی سالیان گذشته، ابریشم بومی کشور با افت ژنتیکی چشمگیری مواجه بوده به طوری که اثرات آن به وضوح در کمیت و کیفیت تولید ابریشم داخلی مشهود می­‌باشد. برای نمونه از هر جعبه تخم نوغان چینی بالغ بر 40 کیلو پیله تر با راندمان ابریشم­‌کشی 98 درصد حاصل می­‌شود، در حالی که از هر جعبه تخم نوغان بومی ایران به طور میانگین نزدیک به 20 کیلوگرم پیله تر به دست می‌­آید و راندمان هر پیله‌گاه به کمتر از نصف نمونه­‌های چینی مشابه می­‌رسد.

راندمان پایین تولید در بخش نوغانداری و کیفیت پایین ابریشم حاصل از تخم نوغان بومی موجب عدم استقبال بازار از ابریشم داخلی و روی آوردن نوغانداران به مشاغل دیگر گردیده که در نتیجه واردات بی رویه ابریشم آماده مصرف را به همراه داشته است.

با توجه به رسالت دولت تدبیر و امید در تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی، در راستای حمایت از صنایع نوغانداری کشور، جلوگیری از خروج ارز، جذب ارزش افزوده ناشی از تولید (از تخم­‌نوغان تا ابریشم آماده مصرف) و نیز تثبیت اشتغال در این بخش، پیشنهاد می­ شود برای خروج صنعت نوغانداری از رکود موجود، هماهنگی­ های لازم جهت واردات تخم نوغان مرغوب از کشورهای مطرح تولیدکننده آن به عمل آید.

با سپاس از حمایت­‌های جنابعالی در توسعه نوغانداری کشور و با توجه به مساعدت­‌های جناب آقای رکنی معاون محترم امور تولیدات دامی آن وزارتخانه در تسهیل امر، خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم برای واردات حداقل 20 هزار جعبه تخم نوغان چینی در سال زراعی آینده صورت پذیرد، زیرا این راهکار می‌­تواند منجر به حفظ و تثبیت زیرساخت­‌های صنعت نوغانداری و همزمان صنایع ریسندگی و ابریشم­‌کشی در کشور و نیز موجب احیای نام و کیفیت ابریشم ایرانی شود که اقبال مجدد تولیدکنندگان فرش دستباف به آن را نیز در پی خواهد داشت.»