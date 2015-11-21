شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره علاوه بر درج اخبار و گزارش های مربوط به جلسات شوراها و مجامع فرهنگستان در سه ماهه تابستان، گزارش ­هایی از برگزاری همایش ها و جلسات سخنرانی و سمینار گروه های علمی فرهنگستان منتشر شده است.

گزارش نشست گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم و مؤسسه صلح نروژ، گزارش نشست مشترک فرهنگستان علوم و دانشگاه تویو ژاپن با عنوان آینده فلسفه در ایران و ژاپن، انتخاب دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم به عنوان برگزیده سال ۹۳ فرهنگستان برای مراسم بزرگداشت مشترک فرهنگستان ها، خلاصه طرح خاتمه یافته فرهنگستان با عنوان «بررسی وضع آینده نگری در ایران و چند کشور منتخب جهان»، گزارش مراسم بزرگداشت دکتر سید محمد بلورچیان عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، گزارش سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی کشور، گزارش همایش چالش های تولید کاغذ و محیط زیست، گزارش جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی فرهنگستان با سخنرانی دکتر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و گزارش سخنرانی دکتر محمدرضا عارف عضو پیوسته و رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم در دانشگاه گیلان از جمله مطالب چاپ شده در این نشریه است.

در این شماره و در بخش سخنرانی ها، خلاصه سخنرانی دکتر سیدحسین صفایی عضو پیوسته و رئیس شاخه حقوق فرهنگستان علوم با عنوان «رابطه حقوق و اقتصاد»، خلاصه سخنرانی دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان علوم با موضوع «اهمیت توجه بیشتر به سلامت و کیفیت غذا و تغذیه مناسب» و خلاصه سخنرانی دکتر سید محمد بلورچیان عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم با موضوع «شیمی ارگانوسیلیکون» منتشر شده است.

انتشار «مجموعه مقالات سمینار گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه»، انتشار «شماره ۶۶ فصلنامه آموزش مهندسی ایران»، انتشار دفتر «مسائل تاریخی و قدرت سیاست» و انتشار «واژه نامه پزشکی دوره اسلامی» توسط فرهنگستان علوم از دیگر اخبار منتشرشده در نشریه شماره ۵۵ است. در این شماره و در بخش معرفی آکادمی ها، آکادمی علوم ترکیه معرفی شده است.