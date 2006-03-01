  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۴۸

نقش بسيج درحوادث غير مترقبه بايد برجسته شود

نقش بسيج درحوادث غير مترقبه بايد برجسته شود

فرمانداربيرجند با تاكيد بر اينكه نقش بسيج در حوادث غير مترقبه بايد برجسته شود، افزود: اين نهاد در ايجاد و حفظ آمادگي براي امدادرساني مطلوب به هنگام وقوع حوادث مي تواند بسيار موثر عمل كند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در بيرجند، محمد وحدتي طي نشستي با اعضاي ستاد حوادث غير مترقبه اين شهرستان بابيان اين مطلب، افزود: با توجه به موقعيت خاص خراسان جنوبي و دارا بودن شيب تند و فقدان پوشش گياهي مناسب، شهرستان بيرجند در ساليان اخيربا حوادث طبيعي زيادي از جمله سيل و طوفان مواجه بوده است و با توجه به عدم امكان پيش بيني حوادث طبيعي، مديريت بحران بايد مورد توجه قرارگيرد.

وي اضافه كرد: با توجه به رخداد حوادث طبيعي در اين شهرستان ايجاد و حفظ آمادگي در برابر حوادث غير مترقبه ضروري است و بسيج به عنوان يكي از بازوان نظام مي تواند در اين زمينه نقش موثري ايفا نمايد.

فرماندار بيرجند در ادامه ازبرگزاري رزمايش امداد و نجات توسط نيروي مقاومت بسيج بيرجند خبر داد و اظهار داشت: با توجه به گستردگي حوزه فعاليت بسيج و حضور به موقع آن درصحنه هاي مختلف، انجام اينگونه رزمايشها تاثير بسزايي در حفظ آمادگي نيروهاو مديريت حوادث غير مترقبه دارد.

کد مطلب 297333

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها