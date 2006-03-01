نقش بسيج درحوادث غير مترقبه بايد برجسته شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در بيرجند، محمد وحدتي طي نشستي با اعضاي ستاد حوادث غير مترقبه اين شهرستان بابيان اين مطلب، افزود: با توجه به موقعيت خاص خراسان جنوبي و دارا بودن شيب تند و فقدان پوشش گياهي مناسب، شهرستان بيرجند در ساليان اخيربا حوادث طبيعي زيادي از جمله سيل و طوفان مواجه بوده است و با توجه به عدم امكان پيش بيني حوادث طبيعي، مديريت بحران بايد مورد توجه قرارگيرد.

وي اضافه كرد: با توجه به رخداد حوادث طبيعي در اين شهرستان ايجاد و حفظ آمادگي در برابر حوادث غير مترقبه ضروري است و بسيج به عنوان يكي از بازوان نظام مي تواند در اين زمينه نقش موثري ايفا نمايد.

فرماندار بيرجند در ادامه ازبرگزاري رزمايش امداد و نجات توسط نيروي مقاومت بسيج بيرجند خبر داد و اظهار داشت: با توجه به گستردگي حوزه فعاليت بسيج و حضور به موقع آن درصحنه هاي مختلف، انجام اينگونه رزمايشها تاثير بسزايي در حفظ آمادگي نيروهاو مديريت حوادث غير مترقبه دارد.