سعید طهماسبیان در گفتگو خبرنگار مهر ضمن اشاره به تدوین سند جامع راهبردی عملیاتی سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: این سند با هدف همکاری و مشارکت این سازمان در فرآیند توسعه و مدیریت پایدار سرزمین که همواره مورد تأکید متولیان بخش منابع طبیعی بوده است تدوین و عملیاتی شد.

وی اضافه کرد: اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴، برنامه های توسعه ای کشور و نیز توصیه های کنوانسیون های محیط زیستی از جمله کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و تعدیل اثرات خشک سالی بر ضرورت مشارکت آحاد جوامع در این سند تأکید شده است.

مسئول دبیرخانه هماهنگی سازمان های مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی تصریح کرد: طرح ملی توانمندسازی جوامع محلی و تشکل ها از سوی دفتر ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها در حال اجرا بوده و ظرفیت مناسبی برای آموزش، حمایت و ارتقاء آگاهی دست اندرکاران و ذینفعان بخش دولتی و غیر دولتی را فراهم کرده است.

طهماسبیان اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد به عنوان رابطان و حلقه واسطه بین بخش دولتی و غیردولتی نقش کلیدی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و پایش و نظارت طرح های فوق داشته و به عنوان شرکای اصلی سازمان در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده طرح توانمند سازی جوامع محلی و تشکل ها در نظر گرفته شد.

وی اظهار داشت: در عین حال نهادسازی از طریق ایجاد شبکه های ملی، استانی و محلی یکی از ضرورت های لازم برای ارتقاء و هم افزایی فعالیت های سازمان های مردم نهاد تخصصی در بخش منابع طبیعی و بهبود تعامل دولت با این بخش از دست اندرکاران است.

مسئول دبیرخانه سازمان های مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی یادآور شد: این دبیرخانه به عنوان یک کانال ارتباطی به شناسایی تشکل ها و سازمان های ملی و استانی مرتبط با حوزه منابع طبیعی کمک می کند و در گام بعدی در راستای توانمند سازی و ظرفیت سازی این سازمان با هدف تقویت فرهنگ عمومی حفاظت منابع طبیعی در جوامع محلی و تشکل ها به پیش می رود.

طهماسبیان خاطر نشان کرد: دبیرخانه هماهنگی سازمان های مردم نهاد با همکاری دفتر ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها پس از تشکیل دبیرخانه های تخصصی استانی، طی یک فرآیند با همکاری این دبیرخانه ها، سند جامع ارزیابی وضعیت موجود و پیش رو هر استان را با توجه به شرایط خاص آن استان و با بهره گیری روش های علمی تهیه می کند که حاصل تهیه این سند تعریف پروژه ها، اقدامات و مشارکت است.

وی افزود: راهبردها، اهداف، اولویت ها، اقدامات اجرایی، روش های ارزشیابی و بازنگری، شناسایی ظرفیت ها، توانایی ها، فرصت ها، تهدیدات و موانع موجود تشکل ها در راه حفاظت، بهره برداری و احیای منابع طبیعی در این سند ترسیم و به تشکل های مردم نهاد نیز کمک می کند که مطابق با آنچه که اولویت ها و برنامه های سازمان جنگل ها است در یک رابطه ساختاری و قانونمند همسو شوند.

مسئول دبیرخانه سازمان های مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی اضافه کرد: این دبیرخانه بستر مناسبی را برای همکاری بین خود سازمان های مردم نهاد فعال و قانونی مرتبط و زمینه سازی برای ایجاد یک تشکیلات منسجم از تشکل ها را به طور تخصصی در زمینه حفاظت، توسعه و احیای منابع طبیعی فعالیت می کنند، فراهم آورده که خود به پایداری فعالیت ها کمک می کند.

طهماسبیان افزود: علاوه بر تهیه این سند، دبیرخانه می تواند نقش مهمی را در فرآیند اعتماد سازی و اعتماد افزایی میان بخش دولتی و غیر دولتی ایفا کند تا شفافیت لازم به وجود آید تا این اعتماد به تدریج تقویت شود.

وی همچنین در خاتمه از ارائه کلیات برنامه، چشم انداز، بیانیه مأموریت و منشور اخلاقی دبیرخانه به عنوان دیگر برنامه های سند جامع راهبرد و عملیاتی این دبیرخانه یاد کرد.