پیکر جانباز علی اکبر سلیمانی در قزوین تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم قزوین بار دیگر به تشییع باشکوه فرزند رزمنده دیگری رفتند تا نشان دهند به ارزش‌ها پایبندند و یاد شهدا را هرگز از خاطر خود فراموش نمی‌کنند.

مردم قزوین امروز پیکر مطهر جانباز بسیجی و رزمنده دفاع مقدس را از مقابل امامزاده اسماعیل(ع) قزوین تشییع کردند.

شهید جانباز علی‌اکبر سلمیانی در گلزار شهدای قزوین در کنار دیگر هم‌رزمانش آرام گرفت تا گواهی باشد بر حقانیت نظام اسلامی و پاکی فرزندان غیورش که برای دفاع از میهن جان خود را فدا کردند..

جانباز سرافراز، علی‌اکبر سلیمانی روز پنجم فروردین‌ماه سال ۱۳۲۷ در شهر قاقازان تاکستان متولد شد، هم‌زمان با وقوع جنگ تحمیلی، با اطاعت از فرامین رهبر انقلاب، از طریق بسیج کارگری به جبهه‌های جنگ تحمیلی اعزام شد و سرانجام در روز ششم فروردین‌ماه سال ۶۲ در پاسگاه زید براثر اصابت ترکش، از ناحیه گردن به پایین فلج شد و به جمع جانبازان پیوست.

پل شهادت، اصلی‌ترین وسیله عروج جانبازان به معبود الهی است که شهدای گران‌قدر با عبور از این گذرگاه نورانی برای همیشه‌ تاریخ، جاویدان باقی‌مانده و عزت و سربلندی را برای ملت بزرگ ایران اسلامی به‌جای گذاشته و ثبات و استمرار خط سرخ اباعبدالله الحسین(ع) را با خون خود تضمین کرده و راه شجاعت و مقاومت را به ما آموختند.

جانباز مقاوم، علی‌اکبر سلیمانی، یادگار ارزشمند هشت سال دفاع مقدس نیز یکی از هزاران منتظری است که پس از ۳۲ سال تحمل درد و رنج ناشی از زخم دشمنان اسلام در طول دفاع مقدس، سرانجام در سالروز ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع) دار فانی را وداع گفت و در جوار یاران حضرت ابی‌عبدالله الحسین(ع) آرام گرفت.

عروج جاودانه این شهید والامقام را به خانواده صبور و مقاوم، به‌ویژه همسر گرامی وی و جامعه شاهد و ایثارگر استان قزوین تبریک و تسلیت عرض کرده، امیدواریم خط سرخ شهادت و مسیر طی شده توسط شهدا همچنان با دیگر ولایتمداران تداوم یابد.