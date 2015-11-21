«نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان» به قلم دکتر علی ستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد. این اثر به کوشش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و به قمیت ۶۲۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.

نویسنده در مقدمۀ کتاب اشاره می­ کند که فلسفه برای کودکان اصطلاحی است که به وسیلۀ متیو لیپمن در قالب برنامۀ درسی فلسفه برای کودکان برای اولین بار در آمریکا به کار رفته و هدف آن بارآوردن کودکان با تفکر مستقل و پروراندن پژوهشگران ماهر است. این رویکرد به دنبال رفع مشکلات ناشی از روش­های تدریس مستقیم در کلاس­های درس است که در آن معلمان تلاش دارند تا مطالب درسی و دانش موجود در کتاب‌های درسی را مستقیم به ذهن دانش ­­آموزان انتقال دهند.

این برنامه همراه با عناصر سازنده ­اش در ابعاد هدف، محتوا، روش و ارزشیابی در حال گسترش در جهان بوده و در حال راهیابی به نظام آموزش و پرورش ایران است. با وجود این‌که این برنامه دارای خواص و ویژگی­های مثبت و مؤثری در آموزش و پرورش بوده و در نوع خود اصلاحاتی اساسی را در روش­های تدریس از خود به جای می­ گذارد، مبانی فکری و فلسفی آن به عنوان یک برنامۀ نوظهور در عرصۀ آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی در کشور ما از دیدگاه فلسفۀ تربیت اسلامی مطالعه نشده و نیازمند بررسی و نقد است.

با توجه به این مهم، کتاب مذکور به دنبال پر کردن خلأ مطالعاتی در زمینۀ یاد شده است. علاوه براین کتاب حاضر با رویکرد به مبانی فلسفی تربیت اسلامی و با تأکید بر مبانی فلسفی حکمت متعالیه به بررسی و نقد برنامۀ فلسفه برای کودکان پرداخته است.

فهرست مطالب کتاب فوق شامل موارد زیر است:

فصل اول: کلیات (معرفی برنامۀ فلسفه برای کودکان، تاریخچه و نظریه‌پردازان آن و بررسی مفهوم کودک در اسلام)

فصل دوم: مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان (مبانی هستی‌شناختی، انسان­ شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش ­شناختی)

فصل سوم: مبانی فلسفی حکمت متعالیه (مبانی هستی‌شناختی، انسان­ شناختی، معرفت‌شناختی و ارزش­ شناختی)

فصل چهارم: مقایسۀ مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان و حکمت متعالیه (وجوه اشتراک و افتراق در مبانی هستی­ شناختی، انسان­ شناختی، معرفت­ شناختی و ارزش ­شناختی)

فصل پنجم: نقد (نقد مبانی هستی­ شناختی، انسان­شناختی، معرفت­ شناختی و ارزش­ شناختی)

فصل ششم: باهم­ نگری و نتیجه­ گیری

علاوه بر این کتاب، تا کنون آثار دیگری نیز در زمینۀ فلسفه برای کودکان توسط دکتر علی ستاری به نگارش درآمده است:

کتاب «آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان با رویکرد به فلسفه برای کودکان» و مقالاتی با عناوین: چالشی با برنامۀ آموزشی فلسفه برای کودکان با نظر به مفهوم فلسفه و تأکید بر زیرساخت­های روان­ شناختی، بررسی مفهوم و نقش فلسفه برای کودکان با توجه به روش متیو لیپمن، نقد و بررسی برنامۀ آموز فلسفه برای کودکان از منظر حکمت متعالیه، بررسی ضرورت، موانع و راهکار به کارگیری فلسفه برای کودکان در ایران از جمله این آثار هستند.