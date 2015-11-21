اروپا مبارزه همه جانبه با مواد مخدر را در میدان عمل ثابت كند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بیات در دیدار با فرانس مایكل میلبن نماینده ویژه و سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان كه در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد با اشاره به وضعیت كشت و تولید موادمخدر در افغانستان گفت: باید به سویی برویم كه پروژه كشت جایگزین در افغانستان اجرایی شود و بحث توقف تولید موادمخدر را در سرمنشا آن باید مدیریت كنیم تا ایران، اتحادیه اروپا و دیگر نقاط جهان گرفتار آسیب‌های ناشی از ورود آن به كشورشان نباشند.

وی با بیان اینكه موادمخدر زمانی كه از افغانستان به اروپا برسد قیمت بالایی پیدا می‌كند و این انگیزه كافی برای قاچاقچی موادمخدر ایجاد می‌كند، گفت: مسیر بالكان كوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به دروازه‌های اروپا است و قاچاقچی برای منتفع شدن خود خطر می‌كند ولی جمهوری اسلامی ایران سدی مستحكم برای جلوگیری از این تجارت شوم است و به گواه سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با تمام توان خود به مبارزه ادامه می‌دهد و شهیدان و جانبازان فراوانی را در این راه تقدیم صیانت و حفاظت از مردم ایران و جهان در برابر آسیب جدی موادمخدر كرده است.

بیات با اشاره به اینكه زمانی نفع قاچاقچی كامل است كه بتواند درآمد خود را در سیستم ‌های مالی اروپا و آمریكا ذخیره كند، گفت: بهترین روش برای ضربه زدن به قاچاقچی ایجاد ساز وكاری است كه او نتواند درآمد نامشروع حاصل از این تجارت كثیف را در سیستم‌های مالی نگهداری و آن را تطهیر كند، در آن صورت انگیزه قاچاقچی از دست می‌رود و می‌توان گفت كه بحث عرضه موادمخدر متوقف یا كم می‌شود.

مدیركل روابط بین‌الملل ستاد با اشاره به اینكه ایران مشتاق ترین كشور برای همكاری در جهت توقف كشت و تولید موادمخدر در افغانستان است و از هر اقدامی كه منجر به توقف كشت و تولید موادمخدر شود حمایت می‌كند افزود: ارتقا كیفیت زندگی كشاورزان افغانی با پروژه كشت جایگزین، تامین امنیت كشاورز افغانی برای كشت محصول جایگزین و همچنین تضمین خرید محصولات این كشت توسط اروپا محقق می‌شود و ایران آمادگی همكاری در این زمینه را دارد.

وی ادامه داد: اروپا همكاری در دو بخش تبادل اطلاعات و تجهیز ایران به دستگاه‌ها و ابزار كنترل دقیق و آسان كشف موادمخدر و مواد پیش‌ساز مانند دستگاه‌های دروازه‌ای x ray را باید در میدان عمل ثابت نماید تا ایران به نحو بهتری با این تجارت شوم برای حفاظت دنیا از آسیب‌های ناشی از ورود موادمخدر مبارزه كند.

بیات گفت: با توجه به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به این مبارزه و اینكه مواد مخدر را تهدیدی علیه بشریت می‌داند، بالاترین رقم كشفیات موادمخدر و پیش‌سازها در ایران اتفاق می‌افتد.

همچنین در این دیدار آقای فرانس مایكل میلبن، نماینده ویژه و سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت: با مقایسه الان نسبت به قبل شاهد تغییرات در وضعیت كشت و تولید موادمخدر در افغانستان هستیم.

وی با اشاره اینكه ما در افغانستان بیش از یك دهه موفقیت چندانی نداشتیم گفت: فرایند تغییر كیفیت زندگی كشاورز افغانی زمان و هزینه زیادی را می‌برد.

نماینده ویژه و سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نقش ایران را در این مبارزه حائز اهمیت خواند و خواستار همكاری بیشتر ایران در بحث مبارزه با كشت و قاچاق موادمخدر شد.

ملبین ادامه داد: تا قبل از سال ۲۰۰۷ اروپا و آمریكا در افغانستان فعالیتی در خصوص مبارزه با موادمخدر نداشتند لیكن از این سال به بعد ISAF (نیروهای بین‌المللی كمك به امنیت در افغانستان وابسته به ناتو) به این نتیجه رسید كه مبارزه با موادمخدر در افغانستان را به صورت جدی دنبال كند.

وی افزود: قرار شد كه نیروهای غربی در افغانستان كاهش یابند ولی برای ایجاد ثبات به نیروهای امنیتی افغان كمك كنند.

ملبین در انتها پیشنهاد داد فهرستی از اقدامات همكاری‌های مشترك تهیه شده تا ظرف دو هفته آینده بتوان پاسخ ها آنها را ارائه و در اجلاس وین پیگیری کند .