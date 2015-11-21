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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

مدیرکل هنرهای نمایشی مهمان نمایشنامه نویسان شد

مدیرکل هنرهای نمایشی مهمان نمایشنامه نویسان شد

در آخرین روز از مجموعه برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی آثار منتخب بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر، مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره تئاتر فجر مخاطب خوانش نمایشنامه‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی به همراه مهدی حاجیان مدیر دبیرخانه جشنواره های تئاتر اداره‌کل هنرهای نمایشی و پریسا مقتدی مدیر مجموعه تئاتر شهر، عصر روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، با حضور در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر مخاطب یکی از برنامه های نمایشنامه خوانی جشنواره شد و پس از آن با هنرمندان و علاقه مندان حاضر در نشست بحث و گفت و گو کرد.

همچنین بهزاد صدیقی مدیر بخش نمایشنامه نویسی جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر گزارشی را از نحوه برگزاری این برنامه ۵ روزه و همچنین نشست های نقد و بررسی، کیفیت نمایشنامه ها و استقبال علاقه مندان و مخاطبان به مدیرکل هنرهای نمایشی ارائه کرد.

همچنین سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز با حضور در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر ضمن دیدار و گفت و گو با حاضران، مهمان یکی از نشست های نمایشنامه خوانی شد.

از بین ۱۰ اثر منتخب مسابقه نمایشنامه نویسی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، ۳ اثر از سوی هیات ارزیابی و انتخاب متشکل از محمد چرمشیر، کوروش نریمانی و کامران سپهران برگزیده و اسامی آن‌ها در مراسم پایانی سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر  اعلام می شود. همچنین در جشنواره  امسال نمایشنامه های برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی از سوی بخش خصوصی منتشر می‌شود.

کد مطلب 2973355
آروین موذن زاده

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