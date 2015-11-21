مدیرکل هنرهای نمایشی مهمان نمایشنامه نویسان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی به همراه مهدی حاجیان مدیر دبیرخانه جشنواره های تئاتر اداره‌کل هنرهای نمایشی و پریسا مقتدی مدیر مجموعه تئاتر شهر، عصر روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، با حضور در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر مخاطب یکی از برنامه های نمایشنامه خوانی جشنواره شد و پس از آن با هنرمندان و علاقه مندان حاضر در نشست بحث و گفت و گو کرد.

همچنین بهزاد صدیقی مدیر بخش نمایشنامه نویسی جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر گزارشی را از نحوه برگزاری این برنامه ۵ روزه و همچنین نشست های نقد و بررسی، کیفیت نمایشنامه ها و استقبال علاقه مندان و مخاطبان به مدیرکل هنرهای نمایشی ارائه کرد.

همچنین سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز با حضور در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر ضمن دیدار و گفت و گو با حاضران، مهمان یکی از نشست های نمایشنامه خوانی شد.

از بین ۱۰ اثر منتخب مسابقه نمایشنامه نویسی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، ۳ اثر از سوی هیات ارزیابی و انتخاب متشکل از محمد چرمشیر، کوروش نریمانی و کامران سپهران برگزیده و اسامی آن‌ها در مراسم پایانی سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر اعلام می شود. همچنین در جشنواره امسال نمایشنامه های برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی از سوی بخش خصوصی منتشر می‌شود.