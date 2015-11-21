به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زمانی نیا امروز در حاشیه نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در جمع خبرنگاران در تشریح مهمترین اهداف برگزاری نشست عادی و فوق العاده مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران، گفت: بررسی تدوین بیانیه سومین اجلاس سران در تهران مهمترین محور برگزاری مجمع وزارتی امروز در تهران است.

معاون امور بین الملل وزیر نفت با اعلام اینکه در نشست عادی وزیران مسایل مربوط به بودجه، مکان برگزاری نشست‌های آینده و انتخاب دبیر کل بررسی خواهد شد، در خصوص احتمال افزایش اعضای GECF اظهار داشت: تاکنون جمهوری آذربایجان علاقه‌مندی خود به منظور عضویت در مجمع کشورهای صادرکننده گاز را اعلام کرده است.

این مقام مسئول همچنین درباره تمدید دوره دبیرکلی محمدحسین عادلی برای دوره دو ساله مجمع کشورهای صادرکننده گاز هم توضیح داد: در حال حاضر تنها نماینده لیبی کاندیدای پست دبیر کلی شده و نماینده نیجریه نامزدی خود را پس گرفته است.

به گفته زمان نیا، در نشست عادی وزیران درباره انتخاب دبیرکل، بحث و تبادل نظر صورت می گیرد و در صورت فقدان مخالفت جدی، دوره دبیرکلی عادلی تمدید خواهد شد.

معاون امور بین المللی وزیر نفت در خصوص تعداد روسای دولت شرکت کننده در سومین اجلاس GECF هم اظهارداشت: البته ۸ رئیس دولت در این اجلاس حضور می‌یابند و رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز ریاست اجلاس را برعهده خواهد داشت.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه با تحقق برنامه ریزی انجام شده به منظور تولید روزانه ۱.۳ میلیون متر مکعب گاز در برنامه ششم توسعه، ایران به یکی از بزرگترین بازیگران بازار گاز تبدیل خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون ایران بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان است که به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی، تاکنون به اندازه ذخایر خود تولید نداشته است.

زمانی نیا با یادآوری اینکه در برنامه پنج ساله ششم توسعه ظرفیت تولید روزانه ۱.۳ میلیون مترمکعب گاز در دستور کار قرار گرفته که در صورت تحقق، ایران به یکی از بازیگران اصلی بازار گاز جهانی تبدیل خواهد شد، تاکید کرد: این اجلاس یک سازمان بین المللی مشورتی است که به دلیل نوپا بودن، برای صادرات یا تعیین نرخ گاز تصمیم‌سازی نمی‌کند.