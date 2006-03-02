برگزاري تورهاي گردشگري ويژه زائران در سطح شهر مشهد

سيد جلال فياضي درگفتگو با خبرنگاراجتماعي مهر در مشهد با بيان اين مطلب،افزود: به دليل تقارن اربعين حسيني و مناسبت هاي ماه سفربا آغاز سال جديد، ميليون ها زائردر ايام نوروزوارد مشهد مي شوند، لذا به منظور تسهيل تردد وسايل نقليه،تمامي شركت هاي خدماتي ملزم به اتمام پروژه هاي خود تا قبل از20 اسفند ماه شدندودرغيراين صورت پروژه ها به صورت نيمه تمام وبدون ايجاد مزاحمت متوقف مي شوند.

رئيس ستاد استقبال اززائرين مشهد در ادامه گفت: در حوزه حمل و نقل نيزتمام علائم راهنمايي و اطلاع رساني در بخش حمل و نقل ترميم شده و بيش از 10 پاركينگ به صورت موقت براي ايام نوروزفراهم شده است .

معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد در خصوص نحوه استقبال از زائرين در ايام نوروز، اظهار داشت: درمسيرهاي قوچان و نيشابورنيز جايگاه هاي استقبال از زائرين به منظور پذيرايي اززائران، ارائه بروشور و نقشه راهنماي مشهد برپاشده و تا 14 فروردين ماه سال آينده نيز فعال خواهند بود.

وي تصريح كرد: مركز راهنمايي ويژه اسكان زائرين كه محل آن درشهرداري مشهد است وظيفه هدايت مسافران فاقد مكان اقامت به كمپ ها ، پارك ها ، مدارس يا حسينيه هاي تدارك ديده شده را دارند.