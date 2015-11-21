رقابت «قربانی» و «آزادی» با آثار بخش مسابقه «سینما حقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «قربانی» که در جشنواره «سینما حقیقت» حضور دارد در ۴۲ دقیقه‌ به تهیه‌کنندگی مهدی مطهر و کارگردانی رضا فرهمند ساخته شده است.

در خلاصه داستان این مستند آمده است که یک محيط‌ بان محکوم به اعدام با محيط‌ بانی که به دست یک شکارچی از بين رفته است، در تقابل قرار می‌گیرد.

مستند «آزادی» اثر دیگر فرهمند است که در بخش مسابقه ملی جشنواره «سینما حقیقت» حضور دارد. این مستند در ۸۴ دقیقه به تهیه‌کنندگی حسین افشار ساخته شده و روایت پرندگان مهاجری است که در ابتدای فصل پاييز، از سيبری و نقاط دوردست به ايران و استان مازندران مهاجرت می‌کنند.

فرهمند مستند «قربانی» را با همکاری کیومرث محمد‌چناری و مستند «آزادی» را با همراهی کمیل سهیلی کارگردانی کرده است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.