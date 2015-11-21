مالزی به مرکز پیام رسانی مبارزه با تروریسم تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نجیب تون رزاق» نخست وزیر مالزی پس از دیدار با «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دو کشور در مبارزه با تروریسم مواضع مشترکی را دنبال می کنند و برای مشارکت در زمینه تامین امنیت منطقه جنوب شرق آسیا به توافق رسیده اند.

رزاق با اشاره به فعالیت برخی از گروه های وابسته به داعش در جنوب شرق آسیا، ناامنی منطقه در مواجهه با تهدید تروریسم را گوشزد و از آن به عنوان دلیلی برای مشارکت در امر مبارزه با خشونت و افراط گرایی یاد کرد.

وی در این باره گفت: ما با آمریکا و دیگر کشورها همکاری می کنیم تا علاوه بر تامین امنیت منطقه جنوب شرق آسیا با همه اشکال افراط گرایی مبارزه کنیم.

به گفته وی، کوالالامپور و واشنگتن برای تبدیل مالزی به مرکز پیام رسانی مبارزه با تروریسم به توافق رسیده اند و قرار است در این راه از رسانه های اجتماعی و دیگر ابزارهای پیام رسانی کمک بگیرند.

رزاق امروز شنبه نیز در مراسم افتتاح نشست اقتصادی «آ سه آن» که در مالزی برگزار می شود، با ذکر این مطلب که توحش تروریست ها معرف هیچ مذهب یا نژادی نیست، از همه رهبران جهان خواست تا با افراط گرایی مبارزه کنند.

در این میان، اوباما نیز با اشاره به حملات تروریستی پاریس مدعی شد که در مبارزه با آنهایی که شهروندان آمریکایی را هدف قرار بدهند،همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت.