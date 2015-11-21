۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

در آستانه هفته بسیج صورت گرفت؛

تجدید میثاق دانشجویان شیعه و سنی دانشگاه مذاهب با آرمان های امام

دانشجویان شیعه و سنی دانشگاه مذاهب اسلامی به همت بسیج دانشجویی در آستانه هفته بسیج در گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای گمنام و مدافعان حرم حضور یافتند و با آرمان های این شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی زیارتی دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی در آستانه هفته بسیج و با هدف تجدید بیعت با آرمان های والای شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به همت بسیج دانشجویی این دانشگاه در گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار شد.

این اردو با حضور دانشجویان شیعه و سنی دانشگاه و با روایتگری خانواده شهید رسول خلیلی (شهید مدافع حرم) آغاز شد و پس از زیارت اهل قبور، یاد چندین شهید گرانقدر از جمله شهید سید مرتضی آوینی، شهید مصطفی چمران، شهید حسین فهمیده، شهید تهرانی مقدم، شهید پلارک و... گرامی داشته شد.

بخش دیگر این اردو حضور دانشجویان در قطعه شهدای مدافع حرم، شهدای امربه معروف و نهی از منکر و در نهایت حضور در قطعه شهدای گمنام گلزار شهدا بود که دانشجویان در یک فضای معنوی هر کدام بر سر مزار یک شهید گمنام حاضر شده و به قرائت فاتحه و درد دل با فرزندان بی نام و نشان روح اله پرداختند.

همچنین پس زیارت گلزار شهدای بهشت زهرا(س) دانشجویان جهت تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر امام خمینی(ره) حضور پیدا کردند.

خداداد خادم

