باشگاه خبرنگاران نوشت: اتفاقات اخیر فرانسه و حملات و بمبگذاریهای تروریستی «پاریس» نشان داد این کشور اروپایی که بنابر شواهد جزء پنج ارتش مهم دنیاست، نتوانسته توانمندیهای خود را به خوبی نشان دهد.
قدرتنمایی فرانسویها با ناو هواپیمابر«شارل دوگل»
فرانسه که با ناو هواپیمابر"شارل دوگل" در منطقه غرب آسیا قدرت نمایی میکرد، امروز در نابود کردن چند تروریست مستأصل شده و این زنگ خطر بروز تروریست تکفیری در اروپا را به صدا درآورده است. سوال اینجاست که فرانسه که به نحوی پلیس اروپا به حساب میآید چگونه نتوانسته امنیت ملی خود را تأمین کند؟ امروز برای مردم فراسه این سؤال پیش میآید که حال که تروریستها پایتخت را نشانه گرفتند ما چگونه در مبارزه با تروریسم، ائتلاف تشکیل دادیم و این موضوع نارضایتی عمومی برای "پاریس" را در دراز مدت به وجود خوهد آورد.
نکتهای دیگر این که پایتخت فرانسه در حالی با مشکلات امنیتی مواجه شده که در قلب اروپا و در یکی از امنترین نقاط دنیا قرار دارد. سؤال اینجاست پایتخت ایران که در منطقه پرآشوب غرب آسیا قرار دارد امنتر است یا پایتخت فرانسه؟ پاسخ این سؤال وابسته به این است که چه المانهایی بر امنیت ملی تأثیرگذار بوده و یکی از مهمترین این المانها مدیریت سیستماتیک و نیروهای امنیتی با تجربه است.
مقایسه وسعت و همسایگان ایران و فرانسه
فرانسه کشوری در قاره اروپا است که دارای وسعتی بیش از ۵۴۷هزار کیلومتر مربع و ۷۰میلیون نفر جمعیت بوده و دارای همسایگانی همچون آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا و... است. پایتخت فرانسه "پاریس" نام دارد که حدود ۱۰۵ کیلومتر مربع وسعت، و بیش از ۲میلیون نفر جمعیت دارد.
در نقطه مقابل جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا وسعتی معادل ۱میلیون و ۶۴۸هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع وسعت و تقریباً ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد. پاکستان، افغانستان ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، بحرین و... دارای همسایگی یا مجاورت آبی یا خاکی با ایران هستند. پایتخت ایران "تهران" بوده که وسعتی معادل ۷۰۰ کیلومتر مربع داشته و تقریباً ۱۰میلیون نفر جمعیت دارد.
«تهران» یا «پاریس» ؛ کدام یک امنتر است؟
اگر نگاهی به منطقه جغرافیایی فرانسه و ایران بیندازیم میبینیم که فرانسه در یکی از بهترین نقاط اروپا و کشورمان در منطقه غرب آسیایی قرار گرفته که تقریباً اکثر همسایهها با مشکلات امنیتی مواجه هستند.
فرانسه با آلمان، ایتالیا و بلژیک مجاورت دارد که هیچ مشکل امنیتی این کشورها را تهدید نمیکند؛ حال آنکه در اطراف ایران کشورهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، عربستان قرار دارند که با چالشهای امنیتی دست و پنجه نرم میکنند؛ با این حال وضعیت امنیتی ایران و پایتختش "تهران" نسبت به فرانسه و پایتختش "پاریس" بهتر است.
برای مثال یکی از همسایگان ایران، عراق است که از یک دهه اخیر با ظهور و بروز سربازان آمریکا با تروریسم دست و پنجه نرم میکند. این کشور، همسایه غربی ماست که مرز طویلی با جمهوری اسلامی ایران دارد؛ اما میبینیم که با وجود بمبگذاریهایی که جسته گریخته عراق رخ میدهد، اما هیچگاه "تهران" از حملات تروریسیتی متأثر نشده است.
از سال ۲۰۱۴ میلادی عراق با پدیده داعش مواجه شده که در ۴ استان این کشور در حال انجام عملیات هستند و لذا میتوانند تهدیدی بالقوه و بالفعل برای کشورمان باشند، در حالیکه نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران و لشکرهای عملیاتی تابع از مرزها حفاظت و حراست میکنند و البته این مهم با همکاری و همافزایی سربازان گمنام امام زمان (عج) و سازمان اطلاعات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی میسر شده است. میبینیم که فرانسه چنین مشکلی در اطراف خود ندارد ولی با این وجود برای حل چالش امنیتی و بمبگذاریها با مشکل مواجه شده است.
دو همسایه دیگر جمهوری اسلامی ایران که در مرزهای شرقی کشورمان قرار دارند، افغانستان و پاکستان هستند که این کشورها به شدت از مشکلاتی ناشی از تروریسم و وجود گروههای افراطی و بنیادگرا همچون طالبان و القاعده رنج میبرند.
«تهران» امنترین پایتخت غرب آسیا
نکته حائز اهمیت این است که علی رغم وجود گروههای تروریستی در آن سوی مرزهای جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی اجازه ندادند که این حضور باعث انفجار در تهران شود و امروز پایتخت ایران امنترین شهرغرب آسیا است و از امنیت مطلوبی برخوردار است.
حجتالاسلام و السملین "سید محمود علوی" وزیر اطلاعات در این زمینه اظهار داشت: وزارت اطلاعات با همه شهروندان براساس تعامل رفتار میکند و همه ازحقوق شهروندی برخوردارند چرا که مملکت ، انقلاب و رهبری متعلق به همه است و همه ملت زیر چتر رهبری هستند. وی ادامه داد: "وزارت اطلاعات" خدمتگزار همه مردم است و ضمن جلوگیری از تفرقه و اختلاف به دنبال وحدت و برادری در جامعه میباشد.
وزیر اطلاعات اظهارداشت : امروز مستکبران بر جوامع اسلامی سلطه پیدا کرده و مسلمانان را به اختلاف دچار کردهاند که باید در چنین موقعیتی بیش از همیشه هوشیارانه عمل کنیم. حجت الاسلام علوی تاکید کرد: وزارت اطلاعات در پیوند با نیروهای مسلح اعم از نیروی انتظامی، سپاه، ارتش وبسیج و دستگاه قضایی و سایر دستگاههای سیاسی، بازوی قدرتمند امنیت برای همه اقوام اعم از "شیعه"، "اهل سنت"، "ترک"، "لر"، "بلوچ" و "عرب" است و از آنان طرفداری میکند و از سوی دیگر در نهایت قدرت و صلابت با دشمنان مقابله خواهد کرد.
استانهای مرزی کشورمان همچون "کردستان"، "سیستان و بلوچستان"، "ایلام"، "خوزستان"، "خراسانها" و "آذربایجان غربی" و ... امنیت قابل قبولی دارند و این در حالی است که همسایگان مجاور این استانها بعضاً با التهابهایی مواجهاند. البته که فرانسه با مشکلات این چنینی مواجه نیست و بلژیک، آلمان و ایتالیا مشکلات امنیتی خاصی ندارند و این یکی دیگر از تفاوتهای ایران و فرانسه در حوزه جغرافیای منطقهای است.
علاوه برهمه این موارد کشورهای همسایه فرانسه رابطه دوستانهای با این کشور دارند و این در حالی است که برخی کشورهای همسایه ایران همچون عربستان در ۸ سال اخیر رابطه پرتنشی با کشورمان داشتند و پادشاهی عربستان از گروه تروریستی "جیش العدل"حمایت کرده و این یکی دیگر از تفاوتهای فرانسه و ایران در حوزه تأمین امنیت ملی است.
«سردمداران الیزه» به رزمایشهای نیروهای مسلح کشورشان توجهی ندارند
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه شاید بودجه کمتری نسبت به ارتش فرانسه داشته باشند، اما سالیانه با مدیریت منابع رزمایشهای متعددی را انجام میدهند که این رزمایشها بیشتر در استانهای مرزی صورت میگیرد تا همواره کشور از امنیت بالاتری برخوردار باشد و یکی دیگر از دلایلی که "تهران" نسبت به "پاریس" امنیت بیشتری دارد به دلیل همین موضوع است.
در مجموع به دلیل اهتمام و همافزایی ویژه نیروهای نظامی و اطلاعاتی همچون "ارتش"، "سپاه پاسداران"، "ناجا"، "بسیج"، "مرزبانی"، "وزارت اطلاعات"، "سازمان اطلاعات سپاه" و ...در تأمین امنیت ملی، وجود نیروهای باتجربه ایرانی در کنترل مرز، مهارت در نوع تعامل با همسایگان، انجام به موقع رزمایش بسته به نوع تهدید و... "تهران" با وجود قرار گرفتن در محدوده پرآشوب غرب آسیا بسیار امنتر از پایتخت فرانسه است. شاید اگر "پاریس" در منطقه غرب آسیا قرار داشت با این شکنندگی روزانه چند انفجار را تجربه میکرد.
