۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸

«من ديه‌گو مارادونا هستم» به اسپانیا می‌رود

فیلم سینمایی «من ديه‌گو مارادونا هستم» در پنجاه و سومين دوره جشنواره «گيخون» اسپانيا حضور پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین فیلم بلند سینمایی بهرام توکلی در ادامه حضور بین المللی‌اش در بخش رقابتی پنجاه و سومین دوره جشنواره «گیخون» به رقابت می پردازد. این جشنواره از ۲۰ الی ۲۸ نوامبر در اسپانیا برگزار می شود. «من دیه‌گو مارادونا هستم» که تهیه کنندگی آن را جواد نوروزبیگی برعهده دارد نامزد یازده سیمرغ جشنواره فیلم فجر شد و سیمرغ بهترین صدابرداری، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، دیپلم بهترین کارگردانی و سیمرغ ویژه هیات داوران را از این جشنواره به دست آورد.

پخش بين المللی «من ديه گو مارادونا هستم» بر عهده محمد اطبايی است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: تو می‌دونی من از چیه مارادونا خوشم می‌آد؟ از اینکه تو زندگیش هیچوقت واقعیت و رویا براش مرز نداشت، وقتی بازی می‌کرد با همه وجودش بازی می‌کرد، پرواز می‌کرد، بازی نمی‌کرد، وقتی معتاد شد یه کوه کوکائین می‌ریخت جلوش، دِ بکش همه چیزو، تا تهش می‌رفت، خودشو لوس نمی‌کرد... همه‌اش برای این بود که واقعیت و رویا براش مرز نداشت، اگه هم داشت اون نمی‌تونست مرزشونو تشخیص بده.

گلاب آدینه، سعیدآقاخانی، ویشکا آسایش، هومن سیدی، جمشید هاشم‌پور، بابک حمیدیان، صابر ابر، پانته آپناهی‌ها، مهسا علافر، علی استادی، سارا بهرامی، سهی بانو ذوالقدر، میثاق زارع، محمد کارت، سجاد تابش و حامد ثابت در این اثر سینمایی ایفای نقش کرده‌اند.

آروین موذن زاده

