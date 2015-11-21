تصادف دو دستگاه خودرو در محور طبس پنج کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیسراه استان خراسان جنوبی در گفتوگو با مهر اظهار: این حادثه در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز در محور طبس به سمت بشرویه (ده محمد) بین دو دستگاه سواری پژو ۴۰۵ و پراید رخ داده است.
سرهنگ رضایی عنوان کرد: دو نفر از سرنشینان خودروها در محل حادثه فوت شدند و ۹ نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.
وی بیان کرد: علت حادثه هنوز بهطور گزارش نشده و در دست بررسی است.
وی در پاسخ به این سؤال که سرنشینان خودرو پراید دانشآموزان بودهاند، گفت: هنوز مشخص نشده که سواری پراید سرویس مدرسه بوده است.
مدیر روابط عمومی بیمارستان طبس نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار: تا کنون سه نفر از سرنشینان سواری پژو و دو نفر از سرنشینان سواری پراید فوت کردهاند.
جواد کریمی ادامه داد: حال سه نفر از دانشآموزان که سرنشین خودرو پراید بودهاند مناسب و یکی از دانشآموزان نیز به دلیل وخامت به اتاق عمل رفته است.
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