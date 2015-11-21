جشنواره منطقه ای «شعر و خاطره نماز» در کرمانشاه برگزار می شود

عبدالرضا رادفر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای بهره گیری از هنر برای توسعه فرهنگ اقامه نماز، جشنواره منطقه ای «شعر و خاطره نماز و نیایش» در نیمه اول دی ماه امسال و همزمان با هفته وحدت در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا از علاقه مندان به ادبیات و فرهیختگان هنری دعوت می شود در این رویداد فرهنگی جهت ترویج توجه به تاثیر نماز و نیایش در زندگی با خلق و ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره حضور خود را اعلام کنند.

مدیر موسسه فرهنگی و هنری شایستگان کرمانشاه با اشاره به محورها و موضوعات جشنواره مذکور، افزود: اسرار نماز، آثار معنوی، تربیتی و اجتماعی نماز، گفتگو با خدا، نماز و اخلاص، نماز و ائمه و نماز روز عاشورا از موضوعات گروه شرکت کننده شعر بزرگسالان است.

رادفر خاطر نشان کرد: شعر کودکانه نماز نیز با محورهای شعر ویژه سرود دانش آموزی و خاطره نماز شامل خاطره اولین نماز من، رمضان و نماز، نماز و سفر و ... است.

دبیر جشنواره منطقه ای نماز و‌ نیایش با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری است، ادامه داد: قالب های شعری این جشنواره در چند محور قالب شعر آزاد، شعر کلاسیک و ... است.

رادفر در خصوص شرایط و نحوه ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره اظهار داشت: آثار ارسالی باید در هیچ همایش و جشنواره ای ارائه نشده و در حقیقت تازه و جدید باشد همچنین مشخصات خالق اثر در آن ثبت شود.

وی با تاکید بر اینکه خاطره ارسالی باید حداکثر در دو صفحه تهیه و ارسال شود، خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به آدرس ایمیل جشنواره به نشانی parvazdarbikaran@chmail.ir و یا به آدرس کرمانشاه، خیابان دانشجو، جنب هنرستان آیت الله نجومی، ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه ارسال کنند.

رادفر در پایان اظهار داشت: جوایز جشنواره‌ نیز شامل کمک هزینه تشرف به حج عمره مفرده، کمک هزینه تشرف به عتبات و کمک هزینه تشرف به مشهد مقدس به همراه تندیس جشنواره است.