چهار نکته ای که درباره «رمزگذاری» باید بدانید

تابناک نوشت: رمزگذاری پدیده جدیدی نیست و قدمت آن به چندین قرن پیش باز میگردد. اما آنچه به مرور زمان و طی این چندین قرن تغییر کرده نحوه به کارگیری رمزگذاری و بروز شدن تکنولوژی های آن از یک سو و پیچیدگی عملیات رمزگذاری با استفاده از قدرت محاسباتی رایانه ها است.

اما در مورد این پدید چند نکته پایه ای و اساسی وجود دارد. نکاتی که به ویژه در دنیای پر مخاطره آنلاین امروزی، دانستن آنها کمک فراوانی به صیانت و حفاظت از حریم شخصی شما میکند:

​

۱- رمزگذاری یا رمزگذاری به شکل ساده عبارتست از فرایند به هم ریختن ارتباطات به گونه ای که تنها دو طرف مورد نظر ارتباط قادر به دریافت و فهم پیام اصلی باشند. طی فرایند رمزگذاری یک پیام واضح و مشخص به روش های خاص تبدیل به متنی به هم ریخته و غیر قابل درک میشود که تنها دارندگان کلید اصلی برای باز کردن رمز متن، قادر به واضح ساختن و خواندن پیام هستند. یک متن رمز نگاری شده شبیه به متنی آمیخته با حروف الفبا و اعداد و نمادها به شکل اتفاقی و در کنار هم است:

۲ – عملیات رمزگذاری به وسیله یک کلید رمز صورت میگیرد که این کلید در واقع محور اصلی رمزگذاری پیام و همچنین باز کردن رمز پیام است. هر چقدر کلید رمزگذاری طولانی تر باشد، زمان و قدرت محاسباتی بیشتری برای رمزگشایی متن لازم است.

۳ – همه رمزگذاری ها یکسان نیستند. رمزگذاری های ارائه شده توسط نهادهایی نظیر گوگل و اپل، در مواقع لازم و بنا به خواست این شرکت ها قابل رمزگشایی است. اما نوع دیگر رمزگذاری که معروف به Ent-to-End Encryption است (E۲EE) از هرگونه مداخله شخص ثالث برای کشف متن جلوگیری میکند چرا که مستقیما از فرستنده به دست گیرنده میرسد. نوع رمزگذاری ها وابسته به چگونگی تولید و اشتراک گذاری آنها است:

الف) رمزگذاری متقارن یا Symmetric: تنها از یک کلید رمز استفاده میکند. هر دو طرف فرستنده و گیرنده از همین کلید برای رمزگذاری و رمزگشایی متن استفاده میکنند.

ب) رمزگذاری نامتقارن یا Asymmetric: در این حالت از یک جفت کلید رمز استفاده میشود، یکی عمومی و دیگری خصوصی. کلید عمومی در اختیار همه قرار دارد و فرستنده نیاز دارد که کلید عمومی گیرنده را بداند تا یک پیام را برای وی رمزگذاری کند. اما کلید خصوصی تنها در اختیار گیرنده است و این کلید خصوصی پیامهایی را که برای گیرنده و با استفاده از کلید عمومی رمزگذاری شده، رمزگشایی میکند.

۴ – اخیرا برخی نهادهای اطلاعاتی و برخی حکومتها نظیر ایالات متحده درخواست هایی را از شرکت های بزرگ نظیر گوگل و اپل و همچنین از برخی سازندگان نرم افزارهای پیام رسانی که از رمزگذاری بهره میبرند، درخواست کرده اند که این سیستم رمزگذاری را با استفاده از Backdoor ها ضعیف کنند. در واقع Backdoor فرایندی است که طی آن و از طریق برخی ابزارها – اغلب بد افزار – شخص ثالث قادر به نداخله در ارتباط شده و میتواند به محتوای ارتباط های رمزگذاری شده دسترسی پیدا کند. در واقع Backdoor همانند کلیدی است که زیر گلدان جلوی منزل قرار داده میشود و از این رو هیچ اطمینانی وجود ندارد که به غیر از نهاد های اطلاعاتی و پلیس، فرد دیگری به آن دسترسی نداشته باشد.