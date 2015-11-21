منتقدان بوکس کرمانشاه دنبال ایجادحاشیه اند/ازانتقادات هراس نداریم

خدر ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه این روزها افرادی نالایق انتقاداتی علیه هیئت بوکس استان کرمانشاه به راه انداخته و با توسل به قهرمانان می خواهند نام هیئت بوکس استان را خدشه‌دار کنند.

وی افزود: تیم بوکس نوجوانان استان کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشور از رده ۲۱ به رده چهارم صعود کرد و ۴ نفر روی سکو رفتند اما هیچ کس این موفقیت را عنوان نکرد و تنها به دنبال ایجاد حاشیه برای هیئت هستند.

ولدی ادامه داد: برخی به دنبال این هستند تا کوچکترین مسئله را بزرگ نمایی کرده و سیل انتقادات علیه هیئت را راه بیندازند اما اعلام می کنم که این منتقدان دلواپس و نگران بوکسورها نیستند و با روی کار آمدن هیئت جدید بنگاه معاملاتی خود و کسب درآمدشان را از دست دادند و این چنین حاشیه سازی می کنند.

دبیر هیئت بوکس استان کرمانشاه افزود: تعدادی از این منتقدان در دوران هیئت پیشین هیئت را دستاویز رسیدن به منافع خود قرار دادند که اکنون دیگر دستشان به جایی بند نیست و علیه ما جوسازی کرده و دایه دلسوزتر از مادر شده اند.

وی با رد ادعای مهاجرت بوکسورها از استان کرمانشاه اینگونه بیان کرد: فروتن گل آرا از دوستان بنده بوده و ما از مشکلات مالی ایشان اطلاع داریم این بوکسور دلاور تنها منبع درآمدش از طریق بوکس تامین می‌شود هیئت نیز با این مشکلات مالی موجود توان تامین نیاز ایشان را نداشت. شنیدیم که تهران مبلغ خوبی را به ایشان پبشنهاد داده و آقای گل آرا با هماهنگی هیئت و حتی با پیشنهاد ما رفت.

ولدی در ادامه عنوان کرد: فروتن گل آرا در تمام میادین ملی و برون مرزی به نام کرمانشاه بر روی رینگ می رود و هرگز ما را ترک نکرده حتی با هماهنگی آقای فشی به تهران رفت.

وی بیان کرد: تعدادی از بوکسورها که از سوی برخی خبرگزاری ها ادعا می شود از کرمانشاه مهاجرت کردند برای استان‌هایی که مشتزنی کردند نیز هیچ عنوانی نداشتند و در شب اول و دوم مسابقاتشان حذف شدند پس اگر هم برای کرمانشاه مشت می زدند توفیقی بدست نمی آوردند.

ولدی گفت: هیئت بوکس استان کرمانشاه کار خود را به درستی انجام می دهد و از این انتقادات هراسی به خود راه نمی دهیم عملکرد ما شفاف و مشخص است و عملکرد شیطنت آمیز منتقدان نیز معلوم است.

وی بیان کرد: منتقدان ما منصف نیستند اگر انصاف داشتند در کنار انتقادات نا به جا، موفقیت‌های هیئت به ویژه در بخش نوجوانان را متذکر می شدند تیم بوکس کرمانشاه تنها در سال ۷۶ به همت آقای اسفندیار محمدی که سرمربی تیم بود قهرمان ایران در رده تیمی شد و از آن سال تاکنون عنوانی این چنینی نداشتیم.

دبیر هیئت بوکس استان کرمانشاه در پایان افزود: ما این دغدغه را نداریم که بوکسورها از کرمانشاه مهاجرت می‌کنند کسانی از کرمانشاه رفتند که هیچ عنوانی حتی برای تیم‌های خودشان نیز به دست نیاوردند.