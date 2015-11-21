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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

نمایش آیین‌های عزاداری هند و پاکستان در برج میلاد

نمایش آیین‌های عزاداری هند و پاکستان در برج میلاد

سوگواره عاشورایی ملل اسلامی در ادامه ویژه برنامه های سوگواره «خیمه ها و نجواها» ۴ آذرماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوگواره عاشورایی ملل اسلامی به نمایش آیین عزاداری کشورهای اسلامی هند و پاکستان برای امام حسین (ع) اختصاص دارد. در این مراسم علاوه بر اجرای آیین های عزاداری، افضل ایمانی، نوشاد رضوی و فرمان علی جعفری نیز نوحه خوانی می کنند.

این مراسم ۴ آذرماه با حضور سفرای کشورهای اسلامی و همچنین شهروندان پاکستانی و هندی در ایران ساعت ۱۹ در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

همچنین سوگواره «خیمه ها و نجواهای» برج میلاد تهران با اجرای کنسرت شب دهم علیرضا قربانی در مرکز همایش های برج میلاد تهران ادامه خواهد داشت و در این کنسرت علیرضا قربانی خواننده کلاسیک ایرانی رپرتوار «شب دهم» را به همراه چند قطعه جدید برای علاقه مندان و مخاطبان بازخوانی می کند.

کنسرت علیرضا قربانی ۵ و ۶ آذرماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

دومین دوره سوگواره «خیمه ها و نجواها» با برگزاری ویژه برنامه های مختلف هنری شامل اجرای تئاتر و کنسرت دینی، شب شعر، عزاداری ملل اسلامی، سوگ چامه ها و ... از ۱۳ آبان ماه مقارن با ۲۱ محرم تا ۲۱ آذرماه در برج میلاد تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2973396
آروین موذن زاده

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