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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۰۵

در خراسان رضوي ؛

65 درصد كودكان خياباني اتباع خارجي هستند

65 درصد كودكان خياباني اتباع خارجي هستند

رئيس بهزيستي خراسان رضوي با اشاره به جمع آوري 1486 كودك خياباني در سال جاري ، افزود: 65درصد اين كودكان اتباع خارجي هستند.

دكتر علي پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد افزود: اين افراد كه اغلب  زير 18سال سن دارند گروه هاي  سازماندهي شده اي متشكل از مهاجران ساكن در مشهد هستند يا اينكه با اجبار والدين و سرپرست شان مجبور به كار در خيابان مي شوند.

وي در ادامه گفت: آمارها نشان مي دهد 59 درصد از كودكان خياباني ، بچه هاي طلاق و 13 درصد ناپدري يا نامادري دارند.  

رئيس سازمان بهزيستي خراسان رضوي با اشاره به طرح مشترك بهزيستي با برخي از مطبوعات ، افزود: بهزيستي  به تنهايي قادر به حل معضلات  كودكان خياباني نيست و با اجراي طرح هاي مشترك ميان اين سازمان و ديگر ارگانها مي توان ظرفيت هاي بالقوه كودكان خياباني را تبديل به بالفعل كرد.

علي پور ادامه داد: در طرح مشترك بهزيستي با برخي از مطبوعات ، هم اكنون 45 تن از كودكان در سطح ميادين شهر مشهد اقدام به فروش روزنامه مي كنند كه اين امر خود موجب اصلاح و بهبود افكار اين افراد خواهد شد.

 

کد مطلب 297340

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