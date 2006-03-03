65 درصد كودكان خياباني اتباع خارجي هستند

دكتر علي پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد افزود: اين افراد كه اغلب زير 18سال سن دارند گروه هاي سازماندهي شده اي متشكل از مهاجران ساكن در مشهد هستند يا اينكه با اجبار والدين و سرپرست شان مجبور به كار در خيابان مي شوند.

وي در ادامه گفت: آمارها نشان مي دهد 59 درصد از كودكان خياباني ، بچه هاي طلاق و 13 درصد ناپدري يا نامادري دارند.

رئيس سازمان بهزيستي خراسان رضوي با اشاره به طرح مشترك بهزيستي با برخي از مطبوعات ، افزود: بهزيستي به تنهايي قادر به حل معضلات كودكان خياباني نيست و با اجراي طرح هاي مشترك ميان اين سازمان و ديگر ارگانها مي توان ظرفيت هاي بالقوه كودكان خياباني را تبديل به بالفعل كرد.