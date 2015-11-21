به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال پیکان تهران که در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر به مصاف آلومینیوم رفت و پس از کسب پیروزی سه بر صفر برابر این تیم راهی برزیل شد تا در جام قهرمانی باشگاه‌های جهان شرکت کند و به همین دلیل سه دیدارش در لیگ برتر به موقع برگزار نشد.

این تیم روز ۲۷ آبان ماه در نخستین مسابقه معوقه به مصاف بانک سرمایه رفت و این حریف قدرتمند را نیز سه بر صفر شکست داد. دومین مسابقه معوقه پیکان یکم آذرماه در خانه والیبال تهران برگزار می‌شود و پیکانی‌ها به مصاف آرمان ورزشی اردکان می‌روند.

پیکان که از چندین ملی‌پوش والیبال ایران همچون مجتبی میرزاجانپور، فرهاد قائمی، سامان فائزی، جواد معنوی نژاد، امیر غفور و مهدی مرندی در تیم خود بهره می‌برد، در حال حاضر با ۱۰ امتیاز از پنج مسابقه خود (چهار برد و یک شکست) در رتبه ششم جدول قرار دارد. این تیم در صورت شکست آرمان ورزشی تعداد بردهایش به پنج می‌رسد و بدون در نظر گرفتن امتیازها جای کاله آمل را در رتبه سوم جدول خواهد گرفت که سه پله صعود برای این تیم خواهد بود.

پیکان هفته گذشته دو مسابقه سنگین برابر تیم‌های سایپا و شهرداری تبریز تجربه کرده است که در این دیدارها حریفان خود را سه بر دو (مسابقه پنج سته) شکست داده است و سفر از تهران به تبریز و بازگشت را نیز در این مدت داشته است.

بنابراین شاگردان پیمان اکبری فرصت لازم برای ریکاوری و تمرین نداشته‌اند و پیش بینی پیروزی آسان پیکانی‌ها در مسابقه برابر آرمان ورزشی که نخستین تجربه لیگ برتری خود را برگزار می کند، منطقی به نظر نمی رسد.

آرمان ورزشی ارکان در حال حاضر با ۸ امتیاز از سه پیروزی و سه شکست در رتبه نهم قرار دارد و اگر این تیم پیروز این دیدار حساس شود، تعداد بردهایش به چهار می‌رسد و همانند حریف خود می تواند با کسب پیروزی سه پله صعود را در جدول این رقابتها تجربه کند.

دیدار معوقه هفته سوم لیگ برتر والیبال بین دو تیم پیکان تهران و آرمان ورزشی اردکان ساعت ۱۷ روز یکشنبه یکم آذرماه در خانه والیبال تهران برگزار می شود.