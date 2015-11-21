کیت های تشخیص سرطان پروستات تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت استرالیایی «مینومیک (Minomic)» در حوزه درمان سرطان پروستات فعال است. این شرکت اخیراً موفق به دریافت جایزه یوریکا ساینس (Eureka Science Prize) برای فناوری آنتیبادی پتنت شده خود، شدهاست.
این شرکت بر روی ساخت کیت تشخیص طبی موسوم به« Micheck®» کار میکند و نتایج یافتههای اخیر خود را در نشریه« Excellence in Interdisciplinary Scientific Research » منتشر کرده است. این جایزه معمولا به تحقیقاتی تعلق می گیرد که دستاوردهای جالب توجهی ارائه کرده باشد.
محققان این شرکت برای انجام این پروژه با پژوهشگرانی از دانشگاه سیدنی به رهبری «جین دایونگ» همکاری داشتهاند. این گروه تحقیقاتی نشان دادند که میتوان با ترکیب نانوذرات و یک آنتیبادی ویژه موسوم به« MIL-۳۸ » میتوان مقادیر بسیار اندک از سلولهای سرطانی را در خون یا ادرار شناسایی کرد. با این یافته اخیر محققان، میتوان مسیر شناسایی زودهنگام بیماری سرطان را هموار کرد.
این جایزه موجب پررنگ شدن این فناوری جدید در جهان شده و افراد بیشتری با آن آشنا میشوند. همچنین این فناوری آنتیبادی پتنت شده یک بخش از کیت تشخیص سرطان پروستات ما است. نتیجه این همکاری مشترک علمی کاربردهای متعددی داشته و تنها محدود به تشخیص سرطان نمیشود.
جایزه یوریکا ساینس، هر ساله به پروژهای که دستاورد علمی بالایی داشته و در آن خلاقیت قابل توجهی به کار گرفته باشد، اعطا میشود. همچنین شرکت «مینومیک» یک شرکت نانوزیستفناوری در شهر سیدنی استرالیا است. تخصص اصلی این شرکت فعالیت بر روی ابزارهای تشخیصی برای سرطان پروستات است. مینومیک در حال توسعه فناوری تشخیص سرطان جدید خود بوده تا آن را به بازارهای جهانی عرضه کند. در این فناوری از نانوذرات طلا استفاده شدهاست.
این شرکت از زیستمواد جدیدی برای شناسایی سلولهای سرطانی در این پروژه استفاده کرده است.
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