نخست وزیر هند برای حضور در اجلاس آ.سه.آن وارد کوالامپور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «اعتماد» پاکستان، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند امروز برای شرکت در اجلاس آ. سه. آن وارد «کوالامپور» شد، وی پیش از این سفر گفت: در این سفر در نشست های دوجانبه شرکت خواهم کرد و طرفین را بر سرمایه گذاری در هند تشویق خواهم کرد.

وی افزود: آسه آن در مرکز سیاست ما در قبال کشورهای شرق هند قرار دارد و عنصراصلی در رویای ما از یک قرن آسیایی است.

مودی هم چنین با «نجیب رزاق» نخست وزیر مالزی و نخست وزیران ژاپن و نیوزلند نیز ملاقات و گفتگو خواهد کرد.

هند عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا - آسه ان - نیست، با این وجود در نشست سران این اتحادیه حضور می یابد و انتظار می رود که مودی در نشست سران آسه آن، بر ضرورت بهبود ارتباطات در منطقه به منظور افزایش روابط بین مردم تاکید کند.

لازم به ذکر است که اجلاس آسه آن امروز ۲۱ نوامبر( ۳۰ آبان) با حضور ۱۰ کشور مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار وکامبوج در مالزی آغاز خواهد شد.