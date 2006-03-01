تاكيد بر استحكام روابط تركيه و عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ابراهيم الجعفري درديدارخود با رجب طيب اردوغان همتاي تركي خود موج خشونت ها درعراق را كه موجب نگراني تركيه شده است، بررسي كرد.

جعفري درجمع خبرنگاران گفت:حوادث تاسف باري به وقوع پيوسته است كه حوادثي تروريستي است و براساس طرح ها و نقشه هايي به وقوع مي پيوندند.

وي افزود: اين تحولات كاملا تحت كنترل عراق است و درروند سياسي و تشكيل دولت تاثير منفي نمي گذارد.

نخست وزيرعراق با رد انتقادات جلال طالباني رئيس جمهوري درمورد سفرش به تركيه گفت : سفرش قانوني بوده است.

ازسوي ديگر اردوغان نيزبا دعوت تمامي طيفهاي عراقي به وحدت درمبارزه با تروريسم اعلام كرد:چاره اي نيست كه گروه هاي سياسي و ديني عراق ضد تروريسم همكاري كنند.

جعفري پيش ازبازگشتش به عراق درجمع خبرنگاران درفرودگاه آنكارا اعلام كرد: سفرمن به تركيه قانوني و مطابق با قوانين بوده ومن ازنتايج به دست آمده اين سفرخوشحال هستم و روابط دو جانبه ما با تركيه بسيارمحكم شده است.

رئيس جمهوري عراق روزگذشته ازسفرجعفري به تركيه ابرازتعجب كرد و گفت : هرگونه توافقي با تركيه بي ارزش است و دولت كنوني فقط مكلف به اداره اموراست.

دربيانيه روزگذشته دفتررياست جمهوري عراق اعلام شد: رئيس جمهوري عراق ازسفرجعفري با تركيه بدون اطلاع طرف هاي ديگردولت عراق بسيار متعجب شد و درادامه اين بيانيه تاكيد شد: وظيفه دولت اين امكان را به وي نمي دهد كه با ديگركشورها وارد مذاكره شود، حتي اگرمنجر به امضاي توافقنامه يا صدوربيانيه مشترك يا يادداشت تفاهمي شود.

ابراهيم الجعفري ازسوي ديگربيان كرد: دولت آتي عراق دولتي فراگيراست كه شامل تمام گروههاي ملت عراق است.

جعفري روزسه شنبه درآنكارا، با سران ترك درمورد موج اعمال خشونت آميز درعراق كه موجب نگراني تركيه مي شود، به مذاكره پرداخت.

خبرگزاري فرانسه درادامه مي نويسد: انتظارآن مي رود كه مقتدي صدرروحاني شيعه عراق درخلال روزهاي آتي به تركيه سفركند،اما هنوززمان آن تعيين نشده است.