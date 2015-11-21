کیفیت اتوبوس های چینی قابل اطمینان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نعمت چهار دولی با بیان اینکه واردات اتوبوس در کشور به ضرر تولیدات داخلی است، افزود: همانطور که به راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم.

وی ادامه داد: ما امروزه کارگاه های متعددی داریم که اتوبوس تولید می کنند اما به دلیل سفارش نداشتن، مجبور می شوند که گارگاه هایشان را تعطیل کنند. همانطور که می بینیم در برخی از شهرها مانند حوزه انتخابیه بنده در ملایر چندین میلیارد هزینه زیرساخت های لازم برای ساخت اتوبوس شده است که می توانیم اتوبوس هایی با کیفت بهتر تولید کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه حمایت از تولیدات داخلی به رونق اقتصادی کمک می کند، ادامه داد: ما وقتی از تولیدات داخلی حمایت کنیم از هموطن خود حمایت کرده ایم و برای جوانانمان اشتغال فراهم کنیم. همچنین اگر بخواهیم رکود در کشور را از بین ببریم باید بر تولیدات داخلی تاکید داشته باشیم.

چهار دولی در خصوص اینکه اتوبوس های چینی استانداردهای لازم را دارند یا خیر، گفت: وقتی امکان نظارت بر تولیدات آنها را نداریم بنابراین نمی توانیم اطمینانی هم بر تولیدات شان داشته باشیم.

وی ادامه داد: در صورتی که اگر همین هزینه ای که برای واردات اتوبوس ها صرف شده است، برای ساخت در داخل هزینه شود علاوه بر ایجاد اشتغال امکان نظارت بر کیفیت خودروها هم وجود دارد ضمن آنکه اقتصاد مقاومتی را هم رعایت کرده ایم.