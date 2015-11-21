ضرورت حمایت از تولید اتوبوس با کیفیت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خصوصی ثانی با بیان اینکه عوامل متعددی می تواند باعث تصادفات جاده ای شود، گفت: نیروی انتظامی با فعال تر شدن و حضور آشکارتر می توند تا حدود زیادی از میزان تصادفات کم کند.

وی با بیان اینکه جاده ها استاندارد نیستند و موارد و مشکلات خاص خود را دارند، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در امر رانندگی فرهنگ سازی است که باید با تشکیل کلاس ها و آموزش صحیح آن به رانندگان این مشکل را هم حل کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ناوگان های فرسوده باید نوسازی شوند، افزود: تاکسی های جزیره کیش همه مدرن و جدید هستند و همچنین فرهنگ رانندگی در آنجا به خوبی رعایت می شود. اما در بعضی از شهرها مانند رشت، ناوگان تاکسیرانی در سال های زیادی تغییری نداشته است.

خصوصی ثانی در خصوص واردات اتوبوس به کشور، گفت: باید به تولیدات ملی بها داده شود و برای این امر باید برنامه ریزی درستی انجام شود. همچنین محصولات داخلی باید با کیفیت خوب عرضه شود.