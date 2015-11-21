سرهنگ علی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور همزمان با هفته بسیج خبر داد.

مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه غباروبی مزار شهدا را از دیگر برنامه های این سازمان در طول هفته مذکور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی با برگزاری اردوهای راهیان نور احیاء می شود، ادامه داد: مهمترین هدف اعزام کاروان های راهیان نور آشنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ ایثار و شهادت است.

یوسفی راد خاطرنشان کرد: بازدید از مناطق عملیاتی همواره مورد استقبال خیلی عظیمی از دوست داران فرهنگ ایثار و شهادت بود و امسال تاکنون بیش از ۵۳۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس در استان بازدید کرده اند.

این مقام مسئول یادمان های شهدای بازی دراز، پاوه، مطلع الفجر، مرصاد، شهید بهشتی و پادگان ابوذر را مقصد کاروان های راهیان نور در استان کرمانشاه اعلام کرد.

به گفته وی، از ابتدای اعزام کاروان های دانش آموزی و دانشجویی به مناطق عملیاتی استان کرمانشاه تاکنون ۳۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس بازدید به عمل آورده اند.