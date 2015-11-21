برگزیدگان طرح یاوران نماز در یاسوج تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین پیش از ظهر شنبه با حضور مدیرکل و کارکنان آموزش و پرورش استان برگزار شد.

در این آیین از ۱۰ برگزیده فرهنگی یاوران نماز با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان در این آئین گفت: براساس ارزیابی بعمل آمده آموزش وپرورش استان بعنوان دستگاه برتر در فعالیتهای نماز در کشور انتخاب شد.

هادی زارع پور افزود: بیشترین رتبه های دانش آموزی در مسابقات مختلف مربوط به گروه قرآن، نماز وعترت است.

وی بر ترویج هرچه بیشتر فرهنگ نماز در مدارس تاکید کرد و اظهار داشت: جامعه ای نمازخوان از آسیبها مصون می ماند.

زارع پور همچنین بر توسعه فضاهای نمازخانه ای در مدارس استان تاکید کرد.