  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴

برگزیدگان طرح یاوران نماز در یاسوج تجلیل شدند

برگزیدگان طرح یاوران نماز در یاسوج تجلیل شدند

یاسوج - طی آئینی برگزیدگان طرح یاوران نماز در یاسوج تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین پیش از ظهر شنبه با حضور مدیرکل و کارکنان آموزش و پرورش استان برگزار شد.

در این آیین از ۱۰ برگزیده فرهنگی یاوران نماز  با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان در این آئین گفت: براساس ارزیابی بعمل آمده آموزش وپرورش استان بعنوان دستگاه برتر در فعالیتهای نماز در کشور انتخاب شد.

هادی زارع پور افزود: بیشترین رتبه های دانش آموزی در مسابقات مختلف مربوط به گروه قرآن، نماز وعترت است.

وی بر ترویج هرچه بیشتر فرهنگ نماز در مدارس تاکید کرد و اظهار داشت: جامعه ای نمازخوان از آسیبها مصون می ماند.

زارع پور همچنین بر توسعه فضاهای نمازخانه ای در مدارس استان تاکید کرد.

کد مطلب 2973468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها