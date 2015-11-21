صدور ۱۷مجوز برداشت موقت سالیانه در زمینه واحدهای شن و ماسه در سقز

لطیفه نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهراز تشکیل کارگروه معادن شن و ماسه در این شهرستان خبر داد و گفت: در این کارگروه مسائل، مشکلات و صدور مجوزهای متقاضیان معادن شن و ماسه مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تجاوز به حریم خارج از محدوده معادن یکی از اهداف این کارگروه خواهد بود، افزود: در این کارگروه در خواست متقاضی برای واحد معدنی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر وضعیت واحدهای معدنی از دیگر اهداف تشکیل کارگروه معادن شن و ماسه است، بیان کرد: در حال حاضر ۱۷ مجوز برداشت موقت سالیانه واحد معدنی در زمینه شن و ماسه در این شهرستان صادر شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز با بیان اینکه تعیین میزان بهره برداری از منابع معدنی یکی دیگر از اهداف تشکیل این کارگروه است، افزود: تا کنون ۳۳ پروانه بهره برداری معادن در این شهرستان صادر شده است.

نوروزی بر تعیین میزان تراکم معدنی در شهرستان سقز تاکید کرد و اظهارداشت: ساماندهی فعالیت معادن در این شهرستان از دیگر برنامه های در دستور کار است.

وی با اشاره به احداث واحد فرآوری آهن و طرح بتن و قطعات بتنی سبک در این شهرستان بیان کرد: در راستای جلوگیری از خام فروشی ذخایر معدنی در کردستان این واحدها در سقز راه اندازی می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز به سرمایه گذاری خارجی برای احداث واحد فرآوری آهن اشاره کرد و گفت: زمین مورد نیاز این واحد فرآوری، در حال تغییر کاربری است.

نوروزی از تهیه ماشین آلات خارجی برای اجرای طرح بتن و قطعات بتنی سبک و طرح تولید آهک سقز خبر داد و افزود: در مجموع این طرح های صنعتی زمینه اشتغالزایی برای بالغ بر ۱۲۵ نفر را به صورت مستقیم فراهم می کند.

وی با اشاره به انجام مطالعات مربوط به ذخایر معدنی در شهرستان سقز اضافه کرد: این مطالعات در راستای تشخیص پتانسیل ها و ظرفیتهای موجود واحدهای معدنی در این شهرستان صورت می گیرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقزبیان کرد: نظارت کامل بر واحدهای دانه بندی شن و ماسه از جمله اقدامات در دست اجرا است.