برنامه مجالس عزاداری میثم مطیعی در مسیر پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه اولیه و اجمالی میثم مطیعی، در پیاده روی نجف تا کربلا (ازپنجشنبه ۵ آذرماه الی جمعه ۱۳ آذرماه) به شرح زیر اعلام شد:
قابل ذکر است که این بـرنامه، برنـامه ریـزی اولیـه بـوده و بـاتوجّه بـه شـرایـط کـشور عـراق در ایّام اربعین حسینی امکـان تغییـر دارد. برنامه وی در صورت تغییر در بخش مراسمبعدیسایت و همچنین در کانال اطلاع رسانی خواهد شد.
برنامه این مداح اهل بیت به شرح زیر است؛
نجف اشرف: مسجدحنانه/پنجشنبه (۵ آذر) بعد از نماز مغرب و عشاء - مسجدحنانه/جمعه (۶ آذر) بعد از نماز مغرب و عشاء - میدان ثورة العشرین/شنبه (۷ آذر) صبح افتتاحیه پیاده روی اربعین - مسیرهای پیاده روی: شنبه شب (۷ آذر) / عمود ۲۸۵- یکشنبه قبل ظهر (۸ آذر) / عمود ۷۵۷- یکشنبه شب (۸ آذر) / عمود ۸۲۹ - دوشنبه شب (۹ آذر) / عمود ۱۱۲۰
کربلای معلی: از سه شنبه (۱۰ آذر) تا جمعه (۱۳ آذر) مکان و ساعت برگزاری مراسم هـای کربلا متعاقباً اعلام خواهد شد.
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