«پناهنده» میزبان هنرمندان مشهد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش پناهنده به قلم علی میرزا عمادی و به کارگردانی حسین اکبر پور از فردا در مشهد به روی صحنه می رود.

در این نمایش بازیگرانی از جمله حسین طاهری، ندا محمدی، منیره آلاداغی،عادل توکلی و زینب مشعل دار به ایفای نقش می پردازند.

نمایش پناهنده توانسته است تاکنون رتبه های منتخب جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی-رضوان جهت حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر و نمایش برگزیده خانه هنرمندان مشهد را نیز کسب کند.

نمایش پناهنده از فردا در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) واقع در پارک ملت بر روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش از فردا تا ۱۹ آذر ماه همه روزه ساعت ۱۸ بعدازظهر در تماشاخانه بهار مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) پذیرای علاقه مندان به تاتر است.