به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: این آیین شامگاه فردا یکشنبه با حضور حضرت آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان در دفتر معظم له برگزار می شود.

وی افزود: در این آیین ۱۰ شاعر مطرح آیینی استان به خوانش اشعار خود در خصوص واقعه عاشورا و حادثه منا خواهند پرداخت.

هوشمند هدف از برگزاری این مراسم را لبییک به این سخن مقام معظم رهبری دانست که حادثه منا نباید فراموش شود.

وی بیان کرد: ترویج فرهنگ عاشورایی با زبان ماندگار شعر از دیگر اهداف برگزاری این شب شعر است.

رئیس حوزه هنری استان همچنین از رونمایی از کتاب مجموعه شعر «هنوز اول راهم» خبرداد.

هوشمند افزود: این کتاب مجموعه اشعار حمید حسینیان از شعرای جوان استان است که توسط حوزه هنری استان به چاپ رسیده و توسط نماینده محترم ولی فقیه در استان رونمایی می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون نیز یک مجموعه داستان و دو مجموعه شعر لری و فارسی شعرای استان در این حوزه در دست گردآوری است.