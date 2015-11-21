نمایشگاه «بسیج در کلام ولایت» در خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش‌ و پرورش خوزستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در محل اداره کل آموزش‌ و پرورش استان در جمع خبرنگاران با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: امیدوارم همه ما بتوانیم به‌خوبی، راه اولین و کوچک‌ترین بسیجی صدر اسلام، مولا علی (ع) را تداوم ببخشیم.

محمدتقی زاده در خصوص این نمایشگاه عنوان کرد: این نمایشگاه که با همت و ابتکار بسیج فرهنگیان آموزش‌وپرورش راه‌اندازی شده، یادآور خاطرات ایثار و خلوص و از جان گذشتگی بسیجیان ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی و در طول تاریخ جنگ تحمیلی از زمان شروع که این حرکت انقلابی و تاریخی با کلام امام آغاز می‌شود تا این زمان که در سایه مقام معظم رهبری و ولایت مطلق فقیه که رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌ها بسیج را در همه عرصه‌ها شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در واقع شاهد نقش پررنگ این بزرگ‌ترین ارتش دنیا از همه ابعاد هستیم و امیدواریم که بتوانیم به‌خوبی این نقش را تداوم ببخشیم و همیشه یاد و خاطره شهدای صدر اسلام و به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی را زنده بداریم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان اظهار کرد: این نمایشگاه دو بعد دارد. یک بعد، تصویری است که با فرمایشات اولیه امام خمینی (ره) شروع می‌شود و تا انتها که ما می‌بینیم همواره بسیج مورد تأکید و توجه مقام معظم رهبری است، ادامه پیدا می‌کند که ما در این بعد، شاهد نقش بسیجیان در طول تاریخ انقلاب اسلامی هستیم.

تقی زاده بیان کرد: بعد دیگر، بعد مکتوب است که در این بعد، کتاب‌هایی در این محل به نمایش گذاشته‌شده است که در این نوع کتب نقش بسیجیان در این زمان معرفی‌شده است.