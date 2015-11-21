حیرت دانشمندان از چشمان سرامیکی نوعی حلزون دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پوشش زرهی سخت عامل محافظت کننده خوبی در برابر شکارچیان به شمار می آید. اما حلزون دریایی کوچکی وجود دارد که پوشش زرهی منحصر بفردش به جز آنکه عاملی محافظت کننده از حیوان در برابر سایر شکارچیان بزرگتر است به عنوان چشم هم عمل می کند.

چشم این حلزون دریایی از مواد غیرارگانیکی ساخته شده است. البته واقعیت این است که این حیوان نه یک چشم بلکه صدها چشم ریز دارد که بر روی لایه به خصوصی در کنار هم قرار گرفته و در عین حال که سیستم بینایی حیوان را تشکیل می دهند مانند زره قدرتمندی در برابر حملات شکارچیان از حیوان محافظت می کنند.

درحالی که پروتئین ماده اصلی سازنده چشم جانوران است، چشمان این جانور خاص دریایی از ماده ای شفافی ساخته شده که به سختی سرامیک است و جالب اینکه پوسته سخت بدن این حیوان نیز از چنین ماده ای تشکیل شده است.

البته تفاوت خاصی میان مواد سخت به کار رفته در چشم حیوان و پوسته زرهی آن وجود دارد و آن اینکه مواد سازنده چشم متشکل از کریستالهای بزرگتری هستند.

دانشمندان پیشتر می دانستند که چنین چشمهایی در ساختار بدنی حیوان وجود دارد اما حالا مشخص شده که این ریزاندام ها نه تنها نور را تشخیص می دهند بلکه به حلزون دریایی امکان «دیدن» را هم می دهند.

گروهی از دانشمندان دانشگاههای MIT، کارولینای شمالی و هاروارد متوجه شده اند که این چشمان سرامیکی اندام حیرت انگیزی هستند که حلزون دریایی با استفاده از آنها دنیای زیر آب را مشاهده می کند.

دانشمندان برای درک این واقعیت از میکروسکوپهای با قدرت بالا تفکیک تصاویر استفاده کرده تا ساختار سه بعدی چشمان این جانور را به درستی درک کنند.