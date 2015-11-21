رعایت اعتدال در برنامه ریزی های جمعیتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت هدف از برگزاری این همایش را افزایش آگاهی مردم در خصوص نرخ رشد جمعیت کرد و افزود: زمینه سازی لازم برای حضور فعال مردم و به خصوص بانوان در این همایش باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه است، افزود: این نیروی انسانی باید نشاط لازم برای حضور فعال در جامعه را داشته باشد.

محمدی اظهار داشت: علاوه بر این، نیروی انسانی یکی از عوامل قدرت کشورها نیز محسوب می شود و شاید یکی از علل حضور چین به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند جهان در شورای امنیت، نیروی انسانی و جمعیت زیاد آن باشد.

وی با اشاره به افراط و تفریط در مسیر افزایش جمعیت در برهه ای از زمان در جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: باید بتوانیم این افراط و تفریط ها را کنترل کنیم تا جامعه نه دچار پیری زودرس شود و نه سطح جمعیت به اندازه ای افزایش یابد که قادر به رفع نیازهای آنها نباشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: نقطه اعتدال افزایش جمعیت باید به گونه ای رعایت شود که جامعه نشاط و جوانی خود را حفظ کند.

محمدی با بیان اینکه در این خصوص باید آگاهی بخشی لازم در سطح جامعه صورت گیرد، تصریح کرد: برقراری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و تشکیل میزگردها در صدا و سیما در این خصوص می تواند تأثیرگذار باشد.