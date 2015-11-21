تولید نسل جدید کفش ورزشی با فناوری چاپ ۳ بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری چاپ سه بعدی زوایای مختلفی از زندگی را تحت تأثیر قرار داده و در سالهای اخیر وارد عرصه ورزش و ساخت تجهیزات این عرصه از جمله کفشهای ورزشی شده است.

در تازه ترین نوآوری مربوط به این عرصه شرکت New Balance که به طراحی و تولید کفشهای ورزشی شهرت جهانی دارد اعلام کرده که نسل جدیدی از محصولات خود را از سال ۲۰۱۶ روانه بازار می کند که یکی از اصلی ترین بخشهای آن یعنی لایه میانی که نقش جاذب شوکها و ضربه های محیطی است با استفاده از به روزترین نوآوری های فناوری چاپ سه بعدی تولید می شود.

به گفته محققان این شرکت، استفاده از این نگرش در ساخت کفشهای ورزشی به ویژه آنهایی که برای دویدن ساخته می شود موجب می شود تا هزینه نهایی ساخت آنها به میزان چشمگیری کاهش یابد.

استفاده از فناوری چاپ سه بعدی این امکان را برای شرکتهایی نظیر New Balance فراهم آوردند تا عملکردهای متنوعی را برای بخش خاصی از کفشهای تولیدی شان ارایه کنند.

البته این برای نخستین بار نیست که شرکتهای تولید کننده تجهیزات ورزشی به استفاده از فناوری چاپ سه بعدی برای ارایه محصولات جدید خود روی آورده اند.

پیش تر شرکت آدیداس نیز از تولید نسل جدیدی از کفشهای ورزشی خود خبر داده بود که با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی تولید شده اند. همچنین شرکت نایکی نیز از تمایل و برنامه های خود برای ورود به این عرصه خبر داده است.