"محسن دهنوي" در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: بودجه 60 ميليوني به دو قسمت هزينه هاي مديريتي و فعاليت هاي دانشجويان اختصاص مي يابد كه اين بودجه اندك باعث ايجاد مشكلات مالي براي كانون هاي دانشجويي مي شود.

وي اضافه كرد: كمبود بودجه اي كه به اين بخش اختصاص مي يابد باعث نيمه تعطيل شدن كانون هاي دانشجويي شده است.

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، حوزه آموزشي را اصلي ترين حوزه پيگيري اين شورا دانست و گفت: كميته مشتركي كه شامل معاون آموزشي دانشگاه، 3 نماينده از شوراي صنفي و نمايندگاني از اعضاي هيات علمي است در راستاي ساماندهي دانشجويان نوبت دوم و دوره مشترك تشكيل شده است كه در مورد جدا شدن كلاس هاي اين دانشجويان و تمايز مدرك هاي آن ها نسبت به دانشجويان روزانه تصميم گيري خواهد شد.