برای «پیاده روی اربعین» چقدر پول لازم است؟

مجله مهر: امسال هم طبق روال هر ساله، با نزدیکی به ایام اربعین شیعیان و عاشقان اباعبدالله ازگوشه و کنار کشورهای اسلامی راهی کربلای معلی میشوند. بهتر است قبل از آماده شدن برای این سفر برآوردی از هزینه ها و شرایط سفر را در اختیار داشته باشید. برای همین اطلاعاتی تقریبی درباره مخارج این سفر و ملزومات آن را در اختیار شما قرار میدهیم.
هزینه رفتوآمد
در این ایام هر کس به طریقی خود را به نجف می رساند. برخی هوایی عازم نجف می شوند، برخی خود را تا مرز رسانده و بعد از آن پیاده راهی نجف می شوند و برخی دیگر با اتوبوس، تاکسی ون و... خود را به نجف می رسانند. هزینههای حملونقل در پیادهروی اربعین بسته به اینکه وسیله مورد نظر تاکسی، ون یا اتوبوس باشد، کمی متفاوت است. این سفر جمعی دو مزایا دارد: اول اینکه باعث میشود با مشکل ایاب و ذهاب کمتری مواجه بشوید؛ چرا که میتوانید با این تعداد یک ون یا اتوبوس را به طور کامل پر کنید و مشکل دربست گرفتن پیدا نمیکنید و درنتیجه هزینه سفرتان پایین میآید. از طرف دیگر اگر در سفر برای شما مشکلی به وجود بیاید، میتوانید به یکدیگر کمک کنید. برخی از این هزینه ها در ادامه آمده است:
هزینه تهران تا مرز مهران (اتوبوس): ۸۰هزار تومان
هزینه مرز تا نجف (تاکسی، ون و...): ۱۰۰ هزار تومان
هزینه مرز تا تهران (اتوبوس): ۸۰هزار تومان
هزینه مسافرت هوایی: ۹۵۰ تا ۱۳۰۰هزار تومان
گذرنامه، ویزا و عوارض
در پیادهروی اربعین امسال، برخلاف سال گذشته تمام هزینهها باید پرداخت شود و مثل قبل این امر اختیاری نیست. علاوه بر این، میبایست حتما روادید و گذرنامه به همراه خود داشته باشید و در غیر این صورت به مشکل خواهید خورد و در صورت شناسایی توسط پلیس عراق، حتی ممکن است تا شش سال به زندان محکوم شوید.
مدراک مورد نیاز جهت دریافت روادید (ویزا) گروهی، ویژه متقاضیان ایام اربعین:
۱-یک برگ کپی از صفحه اول گذرنامه
۲-یک قطعه عکس رنگی ۴*۳ (پشت زمینه سفید)
۳- مبلغ ۳۰ دلار(هزینه صدور روادید) + ۱۰۰،۰۰۰ ریال (ده هزار تومان) به ازای هر نفر
مدراک مورد نیاز جهت دریافت روادید(ویزا) انفرادی، ویژه متقاضیان ایام اربعین:
۱-اصل گذرنامه
۲-دو قطعه عکس رنگی ۴*۳ (پشت زمینه سفید)
۳- مبلغ ۴۰ دلار(هزینه صدور روادید) + ۱۰۰،۰۰۰ ریال (ده هزار تومان) برای هر نفر
هزینه دریافت گذرنامه هم برای هر فرد حدود ۸۵هزار تومان است.
عوارض
عوارض هم مثل سالهای گذشته همان ۱۲۵۰۰ تومان است که باید به حساب ۲۱۱۰۱۰۰۲۵۰۰۰۹ بانک ملی ریخته و رسید آن را به مرز ببرید و یا در مرز پرداخت کنید که البته پرداخت در مرز به علت ازدحام جمعیت به هیچ وجه توصیه نمی شود. ضمنا اگر هوایی سفر می کنید باید ۳۷۵۰۰ تومان برای عوارض هوایی پرداخت کنید.
اسکان زائرین در نجف و کربلا
برای اسکان هم مردم بومی عراق در کربلا و نجف، موکبها و خانههایی برای زائرین در نظر گرفتهاند که به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. علاوه بر این خود ایرانیها هم در اماکنی مثل مدارس، اسکانهایی برای زائرین حسینی مهیا کردهاند. البته میتوانند از هتلهای عراق هم برای این منظور، استفاده کنید که هزینه آن تقریبا شبی ۳۰ الی ۴۰ دلار است. البته باز هم توصیه میشود که از موکبها و اماکن عمومی برای اسکان استفاده کنید و اگر میخواهید باز از هزینههای سفر خود کم کنید، از طریق کاروانها در پیادهروی اربعین شرکت کنید یا به صورت جمعی در گروههای ده یا ۳۵ یا ۴۰ نفری سفر کنید.
حتی الامکان سبک سفر کنید و از لباس، کفش، کولهپشتی مناسب و راحت استفاده کنید. میتوانید وسایلی مانند کیسه خواب و چادر هم به همراه داشته باشید؛ البته این موارد الزامی نیست.
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