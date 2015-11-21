به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجانی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری اجلاس سراسری معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در هتل تابان مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموع معوقات بیمه ای بیمارستان های کشور چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که در چند روز آینده یک هزار میلیارد تومان از این معوقات بیمه‌ای پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه معوقات بیمه ای مربوط به ۵۷۰ بیمارستان سراسر کشور است، افزود: طرح تحول سلامت از اردیبهشت ماه سال گذشته اجرایی شد اما به دلیل مشکلاتی که برسر راه آن قرار گرفت از جمله وصول مطالبات نتوانست به خوبی ادامه پیدا کند.

معاون نظارت بر درمان وزیر بهداشت عنوان کرد: در حال حاضر نیز بر خلاف گذشته عمده پرداختی ها و منابع مالی در مسیر اجرای طرح تحول سلامت بیمه است که متاسفانه با تاخیراتی همراه بوده به طوریکه هنوز مطالبات فروردین ماه پرداخت نشده است.

وی فرسودگی و قدیمی بودن بیمارستان های کشور را از دیگر مشکلات پیش روی بهبود وضعیت درمان دانست و گفت: بر اساس استانداردهای ساختمانی و امکاناتی عمر مفید هر بیمارستان ۳۵ سال بوده که متاسفانه بسیاری از بیمارستان های کشور از این مرز گذشته و نیازمند بهسازی و نوسازی است.

آقاجانی در ارتباط با وضعیت تجهیزات پزشکی عنوان کرد: خوشبختانه در راستای نوسازی تجهیزات و امکانات پزشکی جایگزینی ۱۶ هزار اقلام جدید در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۹ هزار قلم آن در اختیار بیمارستان ها قرار گرفته است.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی از جمله پرستار در مراکز درمانی کشور بیان کرد: به منظور رفع این مشکلات وزارت خانه بهداشت برنامه هایی تدوین کرده است که برای اجرایی شدن آن نیازمند حمایت دولت، مجلس، بخش خصوصی و خیران حوزه سلامت است.

وی ادامه داد: البته در این راستا ظرفیت و توان منابع دولت محدود بوده و تنها دولت در هر سال می تواند تنها نسبت به تأمین دو هزار تخت بیمارستانی اقدام کند به همین منظور ضروری است تا خیران سلامت، بخش خصوصی و مسئولان دولتی در سطح استانی و شهرستانی به کمک دولت بیایند.

معاون نظارت بر درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص دریافت‌های غیرقانونی و زیرمیزی تصریح کرد: مقابله با این امر توسط وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن شاهد کاهش پرداخت های غیرقانونی در مجموعه‌های بخش دولتی و خصوصی بودیم.

وی با بیان اینکه وزارتخانه بهداشت و درمان نسبت به پرداخت‌های غیرقانونی بی‌تفاوت نیست، تاکید کرد: قطعا برخوردهای قانونی با متخلفان در این حوزه با جدیت انجام می شود و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف شکایات خود را با تماس با شماره تلفن ۱۶۹۰ اعلام کنند تا مسئولان امر در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو باشند.

آقاجانی در خصوص اجلاس معاونان درمانی سراسری کشور ابراز کرد: این اجلاس از امروز آغاز و تا فردا به مدت دو روز با هدف همفکری فعالیت‌های حوزه درمان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه دارد.