سهمیه فارس برای جذب سوادآموز ۳۳ هزار نفر است/ اجرای طرح آسان آموز

عیسی ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: سال گذشته فارس تنها استان کشور بود که توانست بیشتر از سهمیه مصوب خود جذب سوادآموز داشته باشد.

وی ادامه داد: سهمیه سال گذشته فارس جذب ۲۶ هزار سوادآموز بود ولی جذب استان فارس ۱۲۰ درصد معادل ۳۴ هزار نفر بود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: سهمیه فارس برای جذب سوادآموز در سال ۹۴ نیز ۳۳ هزار نفر است که تا به این لحظه ۷۰ درصد آن یعنی جذب ۲۵ هزار نفر محقق شده است.

ملک پور بیان کرد: در سال جاری طرح جدیدی از سوی نهضت سواد آموزی به نام طرح آسان آموزی به اجرا درآمده که فارس نیز به عنوان یکی از استان های پایلوت آن انتخاب شده است.

وی افزود: طی این طرح در شیراز ۲۰۰ نفر شامل ۵۰ نفر در هر یک از نواحی شیراز طی سه روز با برگزاری کارگاه هایی مورد آموزش قرار گرفتند تا پس از آن آموزش فرد به فرد را برای افرادی که بی سواد مطلق هستند به اجرا درآورند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس گفت: علاوه بر اینکه کتاب و لوازم کار به شکل مجانی در اختیار این ۲۰۰ معلم قرار می گیرد جایزه ۷۱۰ هزار تومانی برای آن ها و ۱۳۴ هزار تومانی برای کسانی که طی طرح با سواد می شوند، در نظر گرفته شده است.

ملک پور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مخاطبان سوادآموزی افراد ۱۰ تا ۴۹ سال هستند، گفت: با این وجود برای اقشار زندانیان، کشاورزان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امکان آموزش افراد ۱۰ تا ۶۰ سال فراهم است ضمن اینکه اگر این افراد به یادگیری سواد مبادرت ورزند شامل جایزه ۱۳۴ هزار تومانی نیز خواهند بود.